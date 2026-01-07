Habertürk
        Trabzonspor transferi açıkladı: Chibuike Nwaiwu

        Trabzonspor transferi açıkladı: Chibuike Nwaiwu

        Trabzonspor, Wolfsberger'de forma giyen Chibuike Nwaiwu transferini açıkladı.

        Giriş: 07.01.2026 - 17:33 Güncelleme: 07.01.2026 - 17:44
        Trabzonspor transferi açıkladı: Chibuike Nwaiwu
        Trabzonspor, Wolfsberger'de forma giyen Chibuike Nwaiwu ile 4,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

        5.5 milyon euroluk bonservis bedelinin 7 taksit halinde ödeneceği aktarıldı.

        Nijeryalı oyuncuya ise mevcut sezonun kalanı için 350 bin euro, diğer sezonlarda ise 700 bin euroluk garanti ücret ödenecek.

        Chibuike Nwaiwu bu sezon Wolfsberger formasıyla 16 maçta 1 gol kaydetti.

