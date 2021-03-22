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HaberlerGündemTrafikSON DAKİKA TRAFİK! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 60'ı geçti
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İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 60'ı geçti

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü, trafikte yoğunluk yaşanıyor. Saat 08.25 itibarıyla İBB yoğunluk haritası yüzde 62'ye ulaştı. Özellikle köprülerde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü

SON DAKİKA TRAFİK! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 60'ı geçti
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 60'ı geçti
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AA

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü, trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Kentte 20 Mart Cumartesi günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Vatandaşların haftanın ilk gününde kendi araçlarını tercih etmesi, trafik kazaları, araç arızaları ve bazı bölgelerde etkili olan yağış nedeniyle kentteki ana yol ve caddelerde yoğunluk arttı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Edirne istikametinde trafik yoğunluğu gözlenirken, her iki köprünün Ankara istikametinde ise trafik akıcı şekilde sürüyor. Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli mevkisinde meydana gelen maddi hasarlı kaza nedeniyle, Ataşehir ile Sultanbeyli arasında trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nun bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu gözleniyor. İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 60 olarak ölçüldü. Trafik saat 08.25'te ise yüzde 63'e ulaştı.

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