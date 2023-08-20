Ankaragücü Olimpiu Morutan'la 3+1 yıllık anlaşma sağladı
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan'ı 3+1 yıllığına kadrosuna kattı.
Galatasaray'ın kadrosunda düşünmediği Olimpiu Morutan, Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü ile anlaştı.
Son olarak Garry Rodrigues'i kadrosuna katan Başkent ekibi, Olimpiu Morutan'ı da transfer etti.
Sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki Rumen 10 numarayı bonservisiyle kadrosuna kattığı ve 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.
Romanyalı futbolcu geçen sezon İtalyan ekibi Pisa'da kiralık olarak forma giymişti.
Galatasaray, Cluj altyapısından yetişen 10 numarayı 2021 yılında 4.2 milyon euroya FCSB'den transfer etmişti.