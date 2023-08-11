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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe Cengiz Ünder transferi için Marsilya ile anlaştı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Cengiz Ünder transferi için Marsilya ile anlaştı!

        Transferin flaş ekibi Fenerbahçe, Fred'in ardından Cengiz Ünder'i de kadrosuna katıyor... Sarı-lacivertliler, milli futbolcunun transferi konusunda Marsilya ile anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 20:19
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        Transfer döneminde kadrosuna yaptığı takviyelerle dikkat çeken Fenerbahçe, milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferinde de mutlu sona ulaştı.

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        Sarı-lacivertli kulüp, 26 yaşındaki kanat oyuncusu için kulübü Marsilya ile her konuda anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

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        BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO

        Sarı-lacivertlilerin Cengiz Ünder için Marsilya'ya 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

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        Fenerbahçe'nin milli futbolcuya 2.5 milyon euroya denk gelen yıllık maaş ödeyeceği bildirildi.

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        6 YIL SONRA SÜPER LİG'E DÖNÜYOR

        Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla birlikte tam 6 yıl sonra Süper Lig'e geri dönecek.

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        Milli futbolcu, 2017 yılında 14 milyon 250 bin euro karşılığında Başakşehir'den Roma'ya transfer olmuştu.

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        Avrupa'da sırasıyla Roma, Leicester ve Marsilya formalarını giyen milli yıldız, sergilediği başarılı performansla gururumuz oldu.

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        Cengiz Ünder, son olarak formasını giydiği Marsilya ile çıktığı 93 maçta ise 18 gol attı ve 12 asist yaptı.

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