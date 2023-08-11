Fenerbahçe Cengiz Ünder transferi için Marsilya ile anlaştı!
Transferin flaş ekibi Fenerbahçe, Fred'in ardından Cengiz Ünder'i de kadrosuna katıyor... Sarı-lacivertliler, milli futbolcunun transferi konusunda Marsilya ile anlaşmaya vardı.
Transfer döneminde kadrosuna yaptığı takviyelerle dikkat çeken Fenerbahçe, milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferinde de mutlu sona ulaştı.
Sarı-lacivertli kulüp, 26 yaşındaki kanat oyuncusu için kulübü Marsilya ile her konuda anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.
BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO
Sarı-lacivertlilerin Cengiz Ünder için Marsilya'ya 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin milli futbolcuya 2.5 milyon euroya denk gelen yıllık maaş ödeyeceği bildirildi.
6 YIL SONRA SÜPER LİG'E DÖNÜYOR
Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla birlikte tam 6 yıl sonra Süper Lig'e geri dönecek.
Milli futbolcu, 2017 yılında 14 milyon 250 bin euro karşılığında Başakşehir'den Roma'ya transfer olmuştu.