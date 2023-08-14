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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın transfer hesabı, Fransa'ya uymadı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın hesabı, Fransa'ya uymadı

        Orta sahaya transfer takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'ın hesabı, Fransa'ya uymadı! Monaco'dan Youssouf Fofana ve Marsilya'dan Matteo Guendouzi'yle ilgilenen sarı-kırmızılıların kafasındaki bütçe ile Fransız kulüplerinin istekleri arasındaki fark transferleri şimdilik zora soktu

        Çağatay Çelik
        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 14.08.2023 - 09:46
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        Evdeki hesap, Fransa'ya uymadı!
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        Orta sahaya oyunu iki yönlü de oynayabilen bir oyuncu alma planları yapan Galatasaray'a Fransa'dan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların transferi için uğraştığı Youssouf Fofana ve Matteo Guendouzi için yaptığı planlama, iki oyuncunun kulübünün de bonservis beklentilerinin yüksekliği nedeniyle zora girdi.

        Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre Monaco, Youssouf Fofana için 40 milyon Euro bonservis bedeli talep ederken Fransa Milli Takımı'nda da oynayan yıldız futbolcunun Türkiye'ye gelmeye henüz 'Tamam' dememesi, bu transferi zora soktu.

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        Sarı-kırmızılıların gündemindeki diğer bir isim olan Matteo Guendouzi için de girişimler sürüyor. Marsilya, teknik direktörlüğe Marcelino'nun gelmesi sonrasında İspanyol çalıştırıcının ana planları arasında yer almayan Matteo Guendouzi'yi satmaya sıcak baksa da Galatasaray ile Marsilya'nın beklentisi arasında da maddi farklar bulunuyor.

        Jordan Veretout, Geoffrey Kondogbia ve Valentin Rongier'den sonra geri plana düşen Fransız yıldıza İngiltere'den de teklifler gelirken Marsilya, 24 yaşındaki orta saha için 25 milyon Euro bekliyor. Transferde Mustafa Muhammed dışında henüz bir oyuncu satışı yapmayan ve yaklaşık 20 milyon Euro'luk transfer harcaması yapan Galatasaray'ın satış yapmadan bu rakamlara çıkması zor görünüyor.

        Aston Villa ve Zenit'in istediği Nicolo Zaniolo için gelen tekliflerin, Galatasaray'ın istediği rakama yaklaşması sonrası İtalyan yıldızın satışı söz konusu olması durumunda Fofana için şartların zorlanacağı, Guendouzi için ise temasların sürdüğü öğrenildi.

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