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Galatasaray'ın iletişim ekibi de Jo Wilson'a ulaşarak transfer duyurusunda yer almasını teklif ederken Wilson da video ile Zaha transferine eşlik etti. Sarı-kırmızılı kulüp, Jo Wilson'a 'Konuşmsaı ve Galatasaray'ın büyüleyici telaffuzu için en içten şükranlarımızı sunarız' ifadeleriyle teşekkür ederken Jo Wilson da yine Sky Sports bülteninde bu olayın perde arkasını anlattı.

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Wilson bültende "Şimdiye kadar yaptığım en ilginç işlerden biriydi. Bunu kesinlikle beklemiyordum. Galatasaray'ı ya ilginç ya da güzel bir şekilde telaffuz ediyormuşum. Bir sürü Galatasaray taraftarı dün kısa videodan sonra bana ulaştı. Daha sonra Galatasaray Medya Ofisi benimle iletişime geçti. İstanbul'da ufak bir gezi çok güzel olurdu" ifadelerini kullanırken Galatasaray da Wilson'ı RAMS Park'a davet etti.