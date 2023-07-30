Galatasaray'dan Leandro Paredes kararı!
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Orta sahada 8 numaraya bir takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar uzun süredir Leandro Paredes için beklemedeydi. Galatasaray, Leando Paredes konusundaki kararını verirken yerli rotasyonu için de harekete geçti
Galatasaray, transfer gündeminde bulunan Leandro Paredes ile ilgili kararını verdi.
L'Equipe'in haberine göre, Paris Saint-Germain ile bonservis konusunda anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Leandro Paredes'i daha fazla beklememe ve diğer alternatiflere yönelme kararı aldı.
Galatasaray'da transfer döneminin yıldızı Erden Timur konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
"Paredes ilk alternatiflerine bakıyor. O alternatiflerden gelecek cevaba göre hareket edecek"
Paredes transferinden vazgeçen Galatasaray, Manchester United forması giyen Fred'i kadrosuna katmaya da çok yaklaştı.
"FRED TEKLİFİ KABUL ETTİ!"
Diğer yandan İngiltere Premier League'de Manchester United forması giyen Fred, Galatasaray ile anlaşmaya vardı.
Sky Sports'un haberine göre, gelecek sezon kırmızı şeytanlarda Teknik Direktör Erik Ten Hag'ın kadroda düşünmediği Brezilyalı orta saha Fred ile her konuda anlaşmaya vardı.
Transferde Avrupa'dan ve Premier League'den de birçok talibi bulunan futbolcu tercihini Galatasaray'dan yana kullanırken, transferin bitmesi için kulüpler arasında anlaşmanın tamamlanması bekleniyor.
Manchester United yönetimi sözleşmesinin son yılına giren Fred'den makul bir bonservis bedeli beklerken, ilerleyen günlerde transferin tamamlanması bekleniyor.
30 yaşındaki yıldız oyuncu 2018-19 sezonunda ManU'ya 59 milyon Euro'ya katılırken bu süreçte çıktığı 213 maçta takımına 23 gol 19 asistlik katkı sağladı.
ORTA SAHAYA 'YERLİ' TAKVİYESİ
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek istiyor. Bu nedenle bazı bölgelere Türk oyuncu takviyesi yapılacak.
Galatasaray, özellikle orta saha ve yerli kaleci transferi konusunda aşama kaydetti.
Sarı-kırmızılılar, uzun zamandır görüştüğü Kerem Demirbay'ı renklerine bağlamaya çok yakın.
30 yaşındaki oyuncu için Bayer Leverkusen ile pazarlıklarını sürdüren yönetimin, orta yolu bulmak üzere olduğu öğrenildi.
GÜNAY'DA PÜRÜZLER GİDERİLDİ
Diğer yandan Galatasaray, yerli kaleci takviyesi için de Günay Güvenç'te karar kıldı.
Oyuncuyla anlaşan sarı kırmızılılar, Gaziantep Futbol Kulübü'yle de pürüzleri giderdi.