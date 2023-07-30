Galatasaray, transfer gündeminde bulunan Leandro Paredes ile ilgili kararını verdi.

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L'Equipe'in haberine göre, Paris Saint-Germain ile bonservis konusunda anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Leandro Paredes'i daha fazla beklememe ve diğer alternatiflere yönelme kararı aldı.