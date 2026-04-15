Son dakika: Trump: Çin ile birlikte çalışıyoruz
ABD Başkanı Trump, "Çin, Hürmüz Boğazı'nı kalıcı olarak açmamdan çok memnun. Bunu onlar için de yapıyorum ve tüm dünya için. Böyle bir durum bir daha asla yaşanmayacak. İran'a silah göndermeyeceklerini kabul ettiler. Birkaç hafta sonra oraya gittiğimde Çin Başkanı Xi bana kocaman bir kucak verecek. Akıllıca ve çok iyi bir şekilde birlikte çalışıyoruz! Bu, savaşmaktan daha iyi değil mi??? AMA UNUTMAYIN, gerekirse savaşmakta çok iyiyiz. Herkesten çok daha iyiyiz!!!" paylaşımını yaptı.
Giriş: 15 Nisan 2026 - 15:37
