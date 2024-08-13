Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) timi, Almanya'da düzenlenen "8'inci Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması"nda hem birincilik hem ikincilik kazandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Kara Kuvvetleri Avrupa ve Afrika Komutanlığı tarafından 4-12 Ağustos'ta Almanya'daki Hohenfels Eğitim Merkezinde "8'inci Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması"nın düzenlendiği belirtildi.

Yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, Belçika, Almanya, İtalya, Yunanistan, Hollanda, İspanya, İsviçre, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Macaristan, İrlanda, Litvanya, Lüksemburg ve Slovenya'nın da katıldığı bildirildi. REKLAM

19 ülkeden 36 timin yer aldığı yarışmada, Türkiye'yi Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığından birer timin temsil ettiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi: