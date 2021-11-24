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Haberler Gündem 3. Sayfa İYİ HAL İNDİRİMİ! Son dakika: Tuba Erkol cinayetinde 'iyi hal' indirimine itiraz
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Tuba Erkol cinayetinde 'iyi hal' indirimine itiraz

Konya Barosu, eşi Tuba Erkol'u (37) 46 yerinden bıçaklayarak öldüren Bekir Erkol'un (42) yargılandığı davada yerel mahkemenin 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak, 18 yıl 4 hapis cezasına hükmetmesine itiraz etti. Bölge İstinaf Mahkemesi'ne itiraz dilekçesinde, suçun planlı olarak gerçekleştiği kaydedilerek, indirimlerin uygulanmaması talep edildi.

İYİ HAL İNDİRİMİ! Son dakika: Tuba Erkol cinayetinde 'iyi hal' indirimine itiraz
Tuba Erkol cinayetinde 'iyi hal' indirimine itiraz
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DHA

Olay, 22 Ağustos 2019'da, Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Başak Caddesi'ndeki sitede meydana geldi. İddiaya göre, belediyenin çöp toplama araçlarında şoförlük yapan Bekir Erkol ile eşi Tuba Erkol arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Tuba Erkol, 18 Ağustos'ta kendisine şiddet uygulayan eşinden şikayetçi olup, evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Karardan 4 gün sonra eve gelen Bekir Erkol, eşiyle tartıştı ve çocuklarının gözü önünde bıçakla Tuba Erkol'a saldırdı.

YARALI HALDE EVDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Tuba Erkol, can havliyle kapıyı açıp, dışarı kaçmaya çalıştı. Bu anlara tanık olan çiftin, yaşları 9 ile 13 arasında değişen 3 çocuğu da babalarını engellemeye çalıştı. Çocukların tüm çabalarına rağmen eşinin peşinden giden Bekir Erkol, Tuba Erkol'u koridorda, 46 yerinden bıçakladı. Tuba Erkol hayatını kaybetti, Bekir Erkol da kızını evde bırakıp 2 oğluyla annesinin evine gitti. Polisi arayıp teslim olan Bekir Erkol, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yürütülen soruşturma sonunda tutuklu Erkol hakkında, 'canavarca hisle eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.