Tüketici güveninde rekor düşüş Ağustos ayında tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 15 geriledi. Bu, 2003 Aralık ayından bu yana hesaplanan endeksteki en sert aylık düşüş oldu

TÜİK ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ağustosta tüketici güveni ağustosta bir önceki aya göre yüzde 15.1 oranında düşerek 68 değerine geriledi. Temmuz ayında endeks 80.1 seviyesindeydi.

Ağustos ayında tüketici güven endeksi kayıtlardaki en sert aylık düşüşü yaşadı. Bundan önce en hızlı aylık düşüş yüzde 9.6 ile Ekim 2008'de yaşanmıştı.

Endeks ağustos ayında Temmuz 2022'den bu yana en düşük seviyesine çekildi.

Endeksi oluşturan alt endekslere bakıldığında ağustosta en hızlı gerilemenin yüzde 23.2 ile 'gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik beklentisinde' yaşandığı görüldü. 'Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisinde' de yüzde 19.6'lık düşüş yaşandı.

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Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Ağustos 2023:

Endeks Aylık değişim(%) Aylık değişim(%) Temmuz Ağustos Temmuz Ağustos Tüketici güven endeksi 80,1 68 -5,9 -15,1 Mevcut dönemde hanenin maddi durumu 64,5 56,2 -6,6 -12,9 Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 79,2 63,7 -7,7 -19,6 Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi 82,2 63,1 -11,3 -23,2 Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi 94,4 89 1,5 -5,7

Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

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