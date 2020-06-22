AA

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, koronavirüs test sonucunın pozitif çıktığını duyurdu.

Maçoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dün yaşadığım boğaz ağrısından sonra hastanedeki tetkiklerim ve yapılan test sonuçlarına göre Coronavirüs testi sonucum pozitif çıkmıştır. Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi sürecim başlamıştır..." ifadelerini kullandı.

Maçoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Maçoğlu, hastaneden paylaştığı videoda sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Maçoğlu, "Dün akşam boğaz ağrısı ve ateşle hastaneye başvurdum. Bugün test sonucum pozitif çıktı. Genel durumum iyi sadece biraz boğazım ağrıyor." diye konuştu.

— Fatih Mehmet Maçoğlu (@FatihMacoglu) June 22, 2020



FATİH MEHMET MAÇOĞLU KİMDİR?

Fatih Mehmet Maçoğlu (d. 20 Aralık 1968, Ovacık),Türk laborant ve Tunceli Belediye Başkanı, 2014-2019 yılları arasında Ovacık belediye başkanı. 2014 Türkiye yerel seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi'nden aday olarak seçilen[4] Maçoğlu Türkiye'nin ilk TKP'li belediye başkanıdır. Maçoğlu, Türkiye Komünist Partisi (TKP) ile Demokratik Haklar Federasyonu'nun (DHF) seçimdeki ortak adayı idi.

Ovacık, Tunceli'ye bağlı Çemberlitaş köyü doğumlu, ilköğrenimini Ovacık YİBO'da, orta öğrenimini Bingöl Sağlık Meslek Lisesinde tamamladı. Meslek yaşamına 1989 'da Konya'nın Bozkır ilçesinde sağlık memuru olarak başladı. 1992 ile 2007 yılları arasında Tunceli'nin Pertek ilçesinde görev yaptı. 2006 yılında Çilimli ilçesine atandı fakat bu karar uygulanamadı. 2007 yılından bu yana Tunceli Devlet Hastanesini Acil Servis bölümünde Sağlık Memuru olarak çalışmaktaydı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyesi olan Maçoğlu evli 2 çocuk babasıdır.