Tunus'un başkentinde polis aracını hedef alan intihar saldırısı düzenlendi.
Saldırı, Fransız Büyükelçiliği yakınlarındaki Charles De Gaulle Caddesi'nde gerçekleşti. Görgü tanıkları, suikastçinin kendini polis aracının önünde patlattığını söyledi.
— Liveuamap MiddleEast (@lummideast) June 27, 2019
Tunus İçişleri Bakanlığı, başkentteki terörle mücadele birimi binasına ikinci intihar saldırısının düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda 4 kişi yaralandı. İlk intihar saldırısında 5 kişi yaralanmıştı.
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