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Türkiye'de son 24 saatte 1141 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 28 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 162 bin 120 ve can kaybının 4 bin 489 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 36 bin 155 test yapıldı, 1141 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 28 hasta vefat etti, 1594 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 964 bin 364, vaka sayısı 162 bin 120 ve vefat sayısı 4 bin 489 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 662, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 324 ve iyileşen sayısı 125 bin 963 olarak kayıtlara geçti.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 29, 2020

KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım." ifadelerini kullandı.

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