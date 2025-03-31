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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Türkiye sağanak yağmurun etkili altında! Meteoroloji'den uyarılar - 31 Mart Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Türkiye sağanak yağmurun etkili altında! Meteoroloji'den uyarılar

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağmurlu olacak. Akdeniz'in kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'nun orta kesimleri haricinde ülke genelinde kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor. Diğer yandan Ege'nin güneyi, batı Akdeniz ve İç Anadolu'da lodos etkili olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2025 - 07:28 Güncelleme: 31.03.2025 - 07:28
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        Türkiye sağanak yağmurun etkili altında!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 19°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 18°

        İzmir

        Yağmurlu 19°

        Antalya

        Yağmurlu 14°

        Trabzon

        Yağmurlu 15°

        Bursa

        Yağmurlu 16°

        Adana

        Kısmen Güneşli 23°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 19°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 17°

        Ağrı

        Yağmurlu 11°

        Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun güneyinde kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın; Güney ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun güneyinde kuvvetli (30-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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