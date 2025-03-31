Türkiye sağanak yağmurun etkili altında! Meteoroloji'den uyarılar
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağmurlu olacak. Akdeniz'in kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'nun orta kesimleri haricinde ülke genelinde kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor. Diğer yandan Ege'nin güneyi, batı Akdeniz ve İç Anadolu'da lodos etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun güneyinde kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın; Güney ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun güneyinde kuvvetli (30-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.