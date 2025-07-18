Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Son dakika: Türkiye ve 10 Arap ülkesinin dışişleri bakanlığından, Suriye için ortak bildiri | Dış Haberler

        Türkiye ve 10 Arap ülkesinin dışişleri bakanlığından, Suriye için ortak bildiri

        Türkiye ve 10 Arap ülkesi dışişleri bakanları, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin ortak bir bildiri yayımladı. Bildiride Suriye'nin güvenliğine, birliğine, istikrarına ve egemenliğine destek verdiklerini ve Suriye'nin iç işlerine yönelik tüm dış müdahaleleri reddettiklerini vurgulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 07:29 Güncelleme: 18.07.2025 - 07:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        11 ülkeden Suriye bildirisi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi Arabistan Krallığı, Irak Cumhuriyeti, Umman Sultanlığı, Katar, Kuveyt, Lübnan Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti dışişleri bakanlarının katılımıyla iki gün süren görüşmelerde, Suriye'nin güvenlik, istikrar ve egemenliğini temel alan yeniden inşa sürecine yönelik ortak çabalar ele alındı.

        Yayımlanan ortak bildiride, Süveyda ilindeki krizin sona erdirilmesine yönelik varılan anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı ifade edilirken, uluslararası toplumu Suriye Hükümeti'ni yeniden inşa sürecinde desteklemeye ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni, İsrail'in işgal ettiği tüm Suriye topraklarından tamamen çekilmesini sağlamak, İsrail'in Suriye'ye yönelik tüm saldırgan eylemlerine ve iç işlerine müdahalelerine son vermeye çağırdılar.

        Bildiride ayrıca Suriye'nin güvenliği, birliği ve istikrarının desteklendiği ülkenin iç işlerine her türlü yabancı müdahalenin ise reddedildiği vurgulanırken İsrail'in Suriye'ye yönelik tekrarlanan saldırıları kınandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur var!
        Sağanak yağmur var!
        Powell, "bina yenilemesi" projesine ilişkin sorulara yanıt verdi
        Powell, "bina yenilemesi" projesine ilişkin sorulara yanıt verdi
        İsrail, Suriye'nin Süveyda ilini vurdu
        İsrail, Suriye'nin Süveyda ilini vurdu
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Kasadan vasiyeti çıktı! Mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
        Kasadan vasiyeti çıktı! Mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
        Morata'ya eş durumu!
        Morata'ya eş durumu!
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?
        Skriniar'ın önceliği Fenerbahçe!
        Skriniar'ın önceliği Fenerbahçe!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ahmed Şara ile görüştü
        Ahmed Şara ile görüştü
        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
        Kolanın formülüne de el attı
        Kolanın formülüne de el attı
        Fenerbahçe, Szymanski'yle güldü!
        Fenerbahçe, Szymanski'yle güldü!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        İşte Ayşe'nin katil zanlısının ifadesi!
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Dünyanın İsrail’e bakışı nasıl?
        Adalet Bakanlığına 20 bin personel alımı yapılacak
        Adalet Bakanlığına 20 bin personel alımı yapılacak
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        20 yıl önce tren çarptı denilen Gönül cinayete kurban gitmiş!
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Samsunspor, HT Spor'da sahne alıyor!
        Fatih Altaylı hakkında iddianame
        Fatih Altaylı hakkında iddianame