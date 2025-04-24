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        Tuzla'da arıtma tesisinde patlama

        Tuzla'da Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki arıtma tesisinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.04.2025 - 18:26 Güncelleme: 24.04.2025 - 18:55
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        Tuzla'da arıtma tesisinde patlama
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        Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki katı atık depolama tankında meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki arıtma tesisinde bulunan katı atık depolama tankında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

        Patlamanın şiddetiyle tankın duvarı çökerken, 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

        Patlama anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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