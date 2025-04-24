Tuzla'da arıtma tesisinde patlama
Tuzla'da Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki arıtma tesisinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki katı atık depolama tankında meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki arıtma tesisinde bulunan katı atık depolama tankında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
Patlamanın şiddetiyle tankın duvarı çökerken, 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Patlama anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.