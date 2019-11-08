Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünya

SON DAKİKA! Üçüncü ortak devriye başladı

HABERTURK.COM

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak kara devriyesine başladı.

son dakika

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak kara devriyesine başladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA’larının iştirakiyle üçüncü ortak kara devriyesi, Fırat’ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede başladı" ifadeleri yer aldı.

 

TSK ve Rus askeri polisi, bugüne kadar 2 ortak devriye gerçekleştirdi. Bir önceki devriye 5 Kasım'da Ayn el Arap (Kobani) bölgesinin doğusunda gerçekleştirilmişti.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı sonrası Ankara ve Moskova Soçi Mutabakatı'nı imzalamıştı. Mutabakat uyarınca Türk ve Rus askerleri, terör örgütü PKK'nın uzantısı SDG'nin 'güvenli bölge'den çekilip çekilmediğini kontrol amacıyla ortak devriyeler gerçekleştirecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Michael Bloomberg başkan adaylığını düşünüyor
DÜNYABaşkanlığa aday olabilir
ABD'li diplomat, Suriye Milli Ordusu'nu 'etnik temizlikle' suçlamış
DÜNYABeyaz Saray'da skandal yazışma
5,9'luk depremde 5 kişi öldü
DÜNYAİran'da deprem can aldı
İran'da 5.9 ve 4.3 büyüklüğünde 2 deprem
DÜNYAİran'da 5.9 ve 4.3 büyüklüğünde 2 deprem
New York mahkemesinden Trump'a 2 milyon dolar ceza - Haberler
DÜNYATrump'a milyon dolarlık ceza
Türkiye'den Yunanistan açıklaması
DÜNYATürkiye'den Yunanistan açıklaması
Trump, kazada ölen İngiliz gencin ailesine çek yazmayı teklif etmiş
DÜNYAO aile konuştu: Trump ağzından kaçırdı
ABD'den El Kaide elebaşıları hakkında bilgi verene 10 milyon dolar ödül
DÜNYABilgi verene 10 milyon dolar!
Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye'nin de kendi meşru güvenlik gerekçeleri var
DÜNYA"Türkiye'nin de kendi meşru güvenlik gerekçeleri var"
Pentagon'dan YPG/PKK itirafı
DÜNYAPentagon'dan YPG/PKK itirafı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X