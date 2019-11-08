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Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak kara devriyesine başladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA’larının iştirakiyle üçüncü ortak kara devriyesi, Fırat’ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede başladı" ifadeleri yer aldı.

TSK ve Rus askeri polisi, bugüne kadar 2 ortak devriye gerçekleştirdi. Bir önceki devriye 5 Kasım'da Ayn el Arap (Kobani) bölgesinin doğusunda gerçekleştirilmişti.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı sonrası Ankara ve Moskova Soçi Mutabakatı'nı imzalamıştı. Mutabakat uyarınca Türk ve Rus askerleri, terör örgütü PKK'nın uzantısı SDG'nin 'güvenli bölge'den çekilip çekilmediğini kontrol amacıyla ortak devriyeler gerçekleştirecek.