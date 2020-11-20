Baba oğul 400 metrelik uçuruma düştü! Sonrası inanılmaz! 0:00 / 0:00

DHA

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Balıklı Yayla yolunda akıllara durgunluk veren bir kaza meydana geldi. Şeref Bostan´ın (46) kullandığı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 400 metrelik uçuruma yuvarlandı. Şeref Bostan, araçtan son anda atlayarak kurtulurken, oğlu kamyonet ile uçuruma düştü.

BABA İLE OĞLU YARALI HALDE BULUNDU

DHA'da yer alan habere çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri, halatlarla ulaştıkları kaza yerinde, Şeref Bostan ve oğlu Ömer Faruk Bostan´ı yaralı halde buldu.

İlk müdahalenin ardından sedyeye alınan baba ve oğlu, halatlarla yolda bekleyen ambulansa taşındı. Yaralılar, kaldırıldıkları hastanede, tedaviye alındı. Baba-oğulun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

"YOL KAYGANDI VE SİS VARDI"

Kazada yaralanan baba ve oğlu yaşadıklarını anlattı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Şeref Bostan, "İnşaatta çalışırken yağmur başladı, işi bırakıp eve döndük. Oğlum bana yaylaya yeni kar yağdığını söyledi. Beraber gidip gezelim, deyince yaylaya çıktık. Yol kaygandı ve sis vardı. Yoldan nasıl çıktığımızı hatırlamıyorum.

"ARABADAN KENDİMİ ATTIM"

Arabadan kendimi nasıl attım, hiç hatırlamıyorum. Uçuruma yuvarlanırken ilk ben atladım. 10-15 dakika sonra 150 metre aşağıda çocuğumu gördüm. Oğlumun yanına gittiğimde yüzüstü yatıyordu. İlk baktığımda yüzünde yaralar vardı. Allah´a şükür ikimizin de durumu iyi. Yoldan geçen bir vatandaş, ambulansı arayarak yardım istedi" dedi.

"NASIL OLDU HATIRLAMIYORUM"

Ömer Faruk Bostan da "Babamla yeni yağan karı görmek için yaylaya gezmeye gittik. Bir anda yoldan çıktık. Nasıl oldu hatırlamıyorum. Uçuruma yuvarlanmışız. O an babam kendini arabadan attı. Ben atlayamadım. Telefonumdan ses geliyordu. Telefonuma ulaşarak babamı aradım. Şu anda düne göre ağrılarım daha az" diye konuştu.