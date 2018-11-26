İstanbul Samandıra'da bulunan 4. Kara Havacılık Alayı'ndan sabah 10.32'de kalkan UH-1 tipi askeri helikopter kalkışından tam 30 dakika sonra 11.02'de Sancaktepe'ye bağlı Sarıgazi Mahallesi Topçular Caddesi Fırtına Sokak'ta bir binanın yanındaki boş arsaya düştü.

Olaya tanık olan birçok kişi, pilotların meskun mahale düşmemek için kendi canlarını feda ettiğini söyledi. Kahraman pilotlar, havada verdikleri tüm mücadeleye rağmen helikopteri düşmekten kurtaramadı. Türkiye'yi yasa boğan kazada 4 vatan evladı şehit oldu, 1'i de ağır yaralı olarak tedavi altına alındı.

EĞİTİMLERDE VE İDARİ İŞLERDE GÖREV ALIYOR

Sancaktepe'de bu sabah yaşanan kazayla gündeme gelen UH-1'lerden TSK'nın envanterinde 26-27 adet olduğu tahmin ediliyor. Silahlı Kuvvetler bünyesindeki en eski helikopter olduğu belirtilen UH-1'ler operasyonlarda değil, eğitimlerde ve idari işlerde görev alıyor. ABD menşeili olan UH-1'ler Avrupa'da da birçok ülkede kullanıldı.

ABD, 2004'TE ENVANTERDEN ÇIKARTTI

ABD, 2004 yılından itibaren UH-1'lerin kullanımına son verdi. Bu sabah yaşanan kaza UH-1'lerin ilk vukuatı değil. UH-1 tipi helikopterler daha önce de 4 kazaya karıştı. Bu sabahki kaza ABD üretimi helikopterin 5'inci kazası oldu.

İŞTE UH-1'İN DAHA ÖNCE KARIŞTIĞI KAZALAR



8 Kasım 2002 - Bandırma 6. Ana Jet Üssü´ne bağlı UH-1 tipi bir helikopter eğitim alanına inişe geçtiği sırada düştü. Kaza sonucunda 2'si ağır toplam 6 askeri personel yaralandı.

16 Mart 2006 - Erzincan'a gitmekte olan UH-1 tipi askeri helikopter Erzincan'a 55 km uzaklıkta, yüksek gerilim hattına çarparak düştü. Kazada 5 asker şehit olurken, bir asker de yaralı kurtuldu.

10 Nisan 2006 - Kocaeli'nin Uzunçiftlik beldesi yakınlarında UH-1 tipi askeri personel taşıma helikopteri düştü. Üç askeri personel şehit oldu.

10 Ocak 2011 - Kara Havacılık Okul Komutanlığı'na ait eğitim uçuşu yapan UH-1 tipi askeri helikopterin Sincan İlçesi'ne bağlı Temelli ile Polatlı İlçesi'ne bağlı Dodurga Köyü Kapalıtepe mevkii arasındaki bölgede düşmesi sonucu 5 subay şehit oldu.

GÜVENLİ HELİKOPTERLER Mİ?

Peki, UH-1'ler güvenli helikopterler midir, zaafları var mıdır? Emekli Pilot Binbaşı Mustafa Hacımustafaoğulları ile Güvenlik Uzmanı ve eski asker Abdullah Ağar çarpıcı tespitlerde bulundu.

Emekli Pilot Binbaşı Mustafa Hacımustafaoğulları, "UH-1 tipi askeri helikopterin bir arıza sonucu düştüğü anlaşılıyor ancak inceleme yapılacaktır. Havada motor arızası olabilir, dış etkenlerden neden olacak bir gelişme olabilir. Mahalle üzerinde uçuluyor en nihayetinde. Yüksek binalar var. Her Türk helikopter düşebilir. Pilot, meskun mahale insanlara zarar vermeyecek şekilde düşmüş. Orada kendini korumaya da alabilirdi. Korkunç sonuçları olabilirdi.Ülkenin imkan ve kabiliyetleri ile de sınırlı. Bunların eski olması uçamayacağı anlamına gelmez. Bakımları yapılıyor. Sarıgazi askeri eğitim alanı şehrin göbeğinde. Sadece askeri eğitim alanları değil, diğer askeri alanlarında meskun mahallerden uzak olması lazım. İlk kurulduğunda şehrin dışındaydı, şimdi şehrin içinde kaldı. Özellikle söylüyorum. Buna tedbir alınmalı. Kolay değil ayrı bir maliyet. Ama insan canından daha kıymetli bir maliyet yok. Çarşıya, pazara düşseydi farklı bir acı yaşayacaktık. Bu konuda tedbir almalıyız. Eğitimde olan pilotlar bunları kullanmayı öğrenen personeller. Eğitim alıyorlar. Normal usta pilot, onun da düşme ihtimali var. Eğitimde olan pilotun becerisi daha azdır. Daha fazla risk barındırır. Metal yorgunluğu artan bu helikopterlerin envanterden çıkarılması lazım. ATAK helikopterler envantere girince eski tipler de çıkarılacak. Milyon dolarlarla alıyorsunuz kolay da elden çıkaramıyorsunuz tabi." ifadelerini kullandı.

'ESKİ OLMASI DÜŞECEĞİ ANLAMINA GELMEZ'

Güvenlik Uzmanı ve eski asker Abdullah Ağar ise, "Bizim görev yaptığımız zamanlarda kullanılmaya başlandı. Birçok kez bu helikopterlerle operasyona gittik. 1990'lı yılların sona ermesi ve 2000'li yılların gelmesiyle yeni nesil helikopterler devreye girdi. Operasyonlarda Skorsky'ler yer alırken, UH-1'ler ise daha çok idari işler ve eğitimler için kullanılır oldu. UH-1'ler dünyanın en güvenilir helikopterleri arasında yer alıyor. Belki de en güveniliri. ABD'de de uzun yıllar kullanıldı. Onlarca Avrupa ülkesi hala kullanıyor. Eski olması düşeceği anlamına gelmez. Bunların bakımları günü gelmeden yapılıyor." dedi.

Ağar, düşme nedenine ilişkin de çarpıcı ifadeler kullandı. Ağar, "Topoğrafik nedenlerden düşmeler yaşayabiliyor. İnsanoğlunun topoğrafya üzerine yaptığı yüksek yapıların engel olmasıyla düşmeler olabiliyor. Bir de güç kaybından olabiliyor. Güç kaybı, pervane, motor, yakıt yetmezliği gibi nedenlerden havada tutunamama hali diyebiliriz. Bizim envanterimizdeki helikopterler tek motorlu. Silahlı Kuvvetler zamanında çift motor için uğraşmıştı. Ama daha sonra yeni nesiller tercih edildi. Bu helikopterler tek motorlu olduğu için, güç kaybı olabilir diye 12 -13 personel alabiliyor olmasına rağmen, 6-8 personelle uçurulurdu. Bu güç dengesine çok dikkat edildiğini biliyorum. Pilotaj hatası da olabilir. Kaza kırım incelemelerini bir görmek lazım" diye konuştu.

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