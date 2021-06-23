Bakan Karaismailoğlu Habertürk TV'de soruları yanıtılıyor 0:00 / 0:00

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtlıyor...

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"SON 19 YILDA ÇOK KIYMETLİ İŞLER YAPILDI"

Son 19 yıldır ülkede ulaşım, ulaştırma adına yapılmış olan büyük işler var. Bunları vatandaşlar mutlu olsun diye yaptık. Güvenli konforlu ulaşım aksları oluşsun istedik. En büyük yatırımcı bakanlık Ulaştırma Bakanlığı. Ulaştırma altyapısı bakımından son 19 yılda çok kıymetli işler yapıldı. Üniversiteyi bitirince İBB'de mühendis olarak işe başladım. Yıllar geçince tecrübelerle genel sekreter yardımcılığına kadar bütün kademeleri merdivenleri çıkarak geldik. Bütün bilgi ve birikimimizi İstanbul'da kazandım.

"MASTER PLANLAR YAPMAZ İSENİZ PATLARSINIZ"

İstanbul'da 1995 yılında 1 milyon araç vardı, şu an 4,5 milyon daha var. O 1 milyondan daha az trafik sıkışıklığı var şu anda. Hareketlilik artıyor, siz üzerine bir şeyler koymak zorundasınız. Düşünebiliyor musunuz, Boğaziçi Köprüsü'nün temelleri atılacaktı, bir sürü eleştiriler vardı. Bugünkü adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde günde 200 bin araç geçiyor. O da yetmedi Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Avrasya projeleri yapıldı. Master planlar yapmazsanız bu sefer bir yerde patlarsınız.

"ÇİN'DEN AVRUPA'YA 710 MİLYAR DOLARLIK BİR HAREKET VAR"

Uzakdoğu'dan Londra'ya uzanan bir hat var burada. Üstte kuzey hattı var. En iyi ihtimalle 20 gün süren ticari koridor var. Bir de ülkemizin üzerinden geçen ticari bir koridor var. Güneyden denizden gelen bir hat var bu da yaklaşık 45-60 gün civarında sürüyor. Ülkemizin coğrafi konumunun avantajları müthiş. Güneyde Afrika, kuzeyde Rusya, doğuda Asya, Batımızda Avrupa. Avrasya'nın tam ortasında Türkiye. Çin'den Avrupa'ya 710 milyar dolarlık bir hareket var.

"İSTANBUL BOĞAZI'NDAN 43 BİN GEMİ GEÇİYOR"

Şu anda 12 milyar ton ticaret hacmi var. Önümüzdeki 10 yılda 25 milyar tona çıkacak. Şu anda İstanbul Boğazı'ndan 43 bin gemi geçiyor. Gemi sayısı düştü, yük miktarı yüzde 25 arttı. Gemi boyutları büyüdü. Bundan sonra gemi sayıları artmaya başlayacak. Bu hareketin devam etmesi gerekiyor.

"BOĞAZDA YÜZME YARIŞLARINA BİLE İZİN VEREMİYORUZ"

Daha büyük gemilerin Karadeniz'e yanaşacağı liman yok. Önümüzdeki yıllarda 78 bin gemiye çıkacak. Bu gemilerin Boğaz'dan geçmesi mümkün değil. Geçen hafta Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altındaki balıkçıya geminin çarpması sonucu 2 balıkçı vatandaşımız rahmetli oldu. Gemi trafiğinden dolayı yüzme yarışmalarına bile izin veremiyoruz. Zeytinburnu açıklarında onlarca gemi geçiş için süre bekliyor.