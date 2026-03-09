Canlı
        SON DAKİKA: Ülkesi bilinmiyor bir İHA daha bulundu | Sakarya haberleri | Son dakika haberleri

        Ülkesi bilinmiyor bir İHA daha bulundu!

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde, parçalanmış ve hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen insansız hava aracı bulundu. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, incelemelerini sürdürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 13:48
        Ülkesi bilinmiyor bir İHA daha bulundu!
        Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Aşağı Aziziye Mahallesi mevkiinde öğle saatlerinde sahilde dolaşan vatandaşlar, deniz kıyısında parçalanmış halde insansız hava aracı gördü.

        HANGİ ÜLKEDEN GELDİĞİ BELLİ DEĞİL

        DHA'daki habere göre ihbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

        Jandarma ekipleri, hangi ülkeden geldiği belli olmayan parçalanmış insansız hava aracıyla ilgili inceleme başlattı.

        İNCELEMELER SÜRÜYOR

        Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, incelemelerini sürdürüyor.

