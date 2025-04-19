Umman: İran ve ABD bir sonraki safhaya geçmek için anlaştı

Umman Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada, İran ile ABD'nin görüşmeleri bir sonraki safhaya taşımak için anlaştığı bildirildi.

Açıklamada, bir sonraki safhada, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağının ve uygulanan yaptırımların kaldırılmasının görüşüleceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İran'ın barışçıl bir yolla nükleer programını sürdürebileceğine ilişkin müzakerelerin yapılacağı dile getirildi.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr El Busaidi, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugünkü görüşmelerde gösterdikleri son derece yapıcı yaklaşımdan dolayı İran Dışişleri Bakanı Dr. Seyid Abbas Erakçi ve ABD Başkanının Temsilcisi Sayın Steve Witkoff'a teşekkür etmek istiyorum. Bu görüşmeler ivme kazanıyor ve artık muhtemel görülmeyen dahi mümkün hâle geliyor."

I would like to thank Iranian Foreign Minister Dr Seyed Abbas Araghchi and Presidential Envoy Mr Steve Witkoff for their highly constructive approach to the talks today. These talks are gaining momentum and now even the unlikely is possible. https://t.co/a6zM8nCVZR — Badr Albusaidi - بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) April 19, 2025

İRAN DIŞİŞLERİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasında İtalya'nın başkenti Roma'da sona eren nükleer görüşmelerin ikinci turunun "yapıcı" olduğunu, tarafların birkaç gün içinde teknik görüşmelere başlayacağını ve 26 Nisan'da üçüncü tur müzakereler için heyetlerin yeniden bir araya geleceğini duyurdu.