Ünlü şarkıcının yeğeni öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!

İHA

Balıkesir'in edremit ilçesinde edinilen bilgiye göre, olay Hamidiye Mahallesi 590'ıncı sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ferit A. (39) ve Nihal A. (35) çifti, öz kızları Ö.A. (19) ile ünlü şarkıcı Ferdi Özbeğen'in kasten yaralama ve iş yerinden hırsızlık suçlarından 2 adet suç kaydı bulunan yeğeni Hakan Özbeğen (50) arasında ilişki olduğu dedikodularının çıkması üzerine, Hakan Özbeğen, oğlu Ç.Ö. (21) ve arkadaşı M.T. (25) ile bu konuyu konuşmak için ikametlerinin önünde buluştular.

BIÇAK DARBELERİYLE AĞIR YARALANDI

İHA'da yer alan habere göre konuşma tartışmaya dönüşünce, çevredekilerin araya girmesi ile şahıslar kavgaya tutuşmadan ayrıldılar.

Olay yerinden ayrılan ve kısa bir süre sonra geri gelen Hakan Özbeğen ve oğlu Ç.Ö. ile Ferit A., Nihal A. ve Ö.A. isimli şahıslar arasında çıkan arbedede, Ç.Ö. isimli kişi sol elinden ve sol yanağından, Ö.A. isimli kişi sol ve sağ elinden, Ferit A. sol ayak ve iki kolundan, Nihal A. iki ayak dizinden ve sol elinden yaralandı. Sol baldır, göğüs ve sol sırt kısmından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Hakan Özbeğen ise Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen ünlü sanatçının yeğeni kurtarılamadı. Olayın ardından Körfez Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Gözaltındaki Ferit A.'nın 4 adet kasten yaralama, mala zarar verme, konut dokunulmazlığının ihlali, resmî belgede sahtecilik hakaret, görevi yaptırmamak için direnme, TCK 191 gibi suçlardan toplam 11 adet suç kaydının olduğu, Nihal A.'nın kasten yaralamadan 1 adet suç kaydının olduğu, M.T.'nin ise görevi yaptırmamak için direnme, 6136 SKM, 3 adet kasten yaralama, tehdit-hakaret toplam 6 adet suç kaydının olduğu bildirildi.

ÜNLÜ ŞARKICININ YEĞENİ TOPRAĞA VERİLDİ

Ünlü şarkıcı Ferdi Özbeğen'in cinayete kurban giden yeğeni Hakan Özbeğen'in cenazesi dün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazını ardından toprağa verildi.

EŞİ FENALIK GEÇİRDİ

Öte yandan, olayın 5 şüphelisi geniş güvenlik önlemleri arasında Edremit Adliyesi'ne getirildi. Şüpheli şahısları gören Hakan Özbeğen'in eşi Sinem Özbeğen fenalık geçirdi. Adliye önünde gözaltına alınan oğlunun çıkmasını bekleyen gözü yaşlı Sinem Özbeğen, cinayetin dedikodu yüzünden işlendiğini belirterek şu şekilde konuştu:

"KESİNLİKLE BÖYLE BİR ŞEY YOK"

"Bu olay keşke hiç yaşanmasaydı, eşimin acısıyla şu an çok zor durumdayım. Eşimin acısını yaşayamadan oğlumu bekliyorum. Bu dedikodudan kaynaklanan bir olay kesinlikle böyle bir şey yok. Adalet yerini bulacak. 19 yaşındaki bir kızın eşime olan yakınlığı yüzünden çıkan bir olay, oğlum da babasını kurtarmaya çalışırken yaralanmış onun tek derdi babasını bir an önce arabaya bindirip hastaneye götürmekmiş şu an oğlum da gözaltında. Eşimin acısını bile yaşayamadan adliye önünde oğlumu bekliyorum çok kötü durumdayım."