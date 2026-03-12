Uşak'ta istiflediği saman balyalarının üstüne düşen adam hayatını kaybetti
Uşak'ta saman balyalarının üzerine çıkan 72 yaşındaki Ömer Ayhan dengesini kaybederek zemine düştü. Hastaneye kaldırılan Ayhan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Uşak'ta depoda istiflediği saman balyalarının üzerinden düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
SAMANLARIN ÜSTÜNE ÇIKTI
AA'daki habere göre olay; Uşak'ta meydana geldi. Merkeze bağlı Bozkuş köyünde yaşayan Ömer Ayhan (72), saman almak için deposunda istiflediği balyaların üzerine çıktı.
DENGESİNİ KAYBETTİ
Dengesini kaybeden Ayhan, zemine düştü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ayhan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
