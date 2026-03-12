Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Uşak'ta istiflediği saman balyalarının üstüne düşen adam hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Uşak'ta istiflediği saman balyalarının üstüne düşen adam hayatını kaybetti

        Uşak'ta saman balyalarının üzerine çıkan 72 yaşındaki Ömer Ayhan dengesini kaybederek zemine düştü. Hastaneye kaldırılan Ayhan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Giriş: 12.03.2026 - 16:23
        İstiflediği saman balyalarının üstüne düştü
        Uşak'ta depoda istiflediği saman balyalarının üzerinden düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        SAMANLARIN ÜSTÜNE ÇIKTI

        AA'daki habere göre olay; Uşak'ta meydana geldi. Merkeze bağlı Bozkuş köyünde yaşayan Ömer Ayhan (72), saman almak için deposunda istiflediği balyaların üzerine çıktı.

        DENGESİNİ KAYBETTİ

        Dengesini kaybeden Ayhan, zemine düştü.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ayhan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

