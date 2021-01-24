Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Uyuşturucu zanlısından 'pes' dedirten sözler! - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberler... Üstü emlakçı, altı uyuşturucu serası; polisin operasyonu kamerada

İstanbul Esenyurt ve Büyükçekmece’de emlakçı olarak kiraladığı iş yerlerinin alt katında uyuşturucu madde yetiştirdiği belirlenen şüpheli Ümmühan T. yakalandı. Üzerinde bir miktar uyuşturucu bulunan Ümmühan T., uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı. Şüpheli savunmasında ise akılalmaz ifadeler kullandı. Ümmühan T., "Hiçbir kaçak elektrik tertibatı yok. Ben uyuşturucuya verdiğim parayı elektrik parasına veriyorum ve burada 20 ağaç var. 'İçmek için 20 ağaç sınırınız var' denildi. Ben zaten ne zaman birisinden bir şey almaya kalksam orada yakalanıyorum, başıma bir bela geliyor, üzerimde yakalanıyorum. Sırf bunun için yoksa ticari maksadı kesinlikle yok" dedi

Son dakika: Uyuşturucu zanlısından 'pes' dedirten sözler! - Haberler
DHA

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede 'Uyuşturucu madde ticareti' yapıldığına ilişkin ihbar aldıktan sonra harekete geçti.

DHA'nın haberine göre, ekipler uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen emlakçı Ümmühan T.’yi bir süre takip etti. Şüphelinin Büyükçekmece’de de bir iş yerini emlakçı olarak kiraladığı bu işyerinin altında uyuşturucu elde etmek için ekim yaptığını belirledi. Asayiş Büro ekipleri üstü emlakçı, altı uyuşturucu serası olarak kullanılan binaya yönelik operasyon düzenledi.

Savcılıktan alınan izin ardından Ümmühan T.’nin Esenyurt’taki iş yerinde arama yapıldı. Emlakçı bürosunun alt katında Hint keneviri yetiştirmek üzere gerekli ortamın sağlandığı ışıklandırma ve ısıtıcı sistemleri kurulduğu belirlendi. Buradaki saksılarda 22 kök hint keneviri, bir hap, 1 gram metamfetamin, 3.92 gr esrar tohumu, 78.15 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği Küçükçekmece Adliyesi’ndeki nöbetçi mahkeme tarafından Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Üzerinde bir miktar uyuşturucu bulunan ve tutuklanan Ümmühan T. polislere yaptığı savunmasında, "Hiçbir kaçak elektrik tertibatı yok. Ben uyuşturucuya verdiğim parayı elektrik parasına veriyorum ve burada 20 ağaç var. 'İçmek için 20 ağaç sınırınız var' denildi. Ben zaten ne zaman birisinden bir şey almaya kalksam orada yakalanıyorum, başıma bir bela geliyor, üzerimde yakalanıyorum. Sırf bunun için yoksa ticari maksadı kesinlikle yok" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşı randevusu e-devlet ve MHRS ile nasıl alınır?
GÜNDEMMHRS aşı randevusu alma ekranı
e-Nabız Covid 19 test sonucu nasıl öğrenilir? Covid test sonucu sorgulama
GÜNDEMCovid-19 test sonucu öğrenme ekranı
SON DAKİKA: Vahşetin tanığı çocuk, hâlâ yaşadıklarını sanıyor! Yasak aşk iddialarına yalanlama
GÜNDEMVahşetin tanığı çocuk, hâlâ yaşadıklarını sanıyor
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS tercih sonuçları 2020 tarihi belli oldu mu?
GÜNDEMEKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç, koronavirüse yenildi
GÜNDEMKanaat önderlerinden Nuri Genç, koronaya yenildi
AÖL kayıt yenileme ne zaman? MEB son dakika Açık Lise kayıtları açıklaması: AÖL kayıt yenileme 2021 tarihi
GÜNDEMAÖL kayıt yenileme 2021 ne zaman?
Son dakika: İstanbul Havalimanı'nda sahte seyahat belgesi düzenleyen bir kişi yakalandı - Haberler
GÜNDEMSahte seyahat belgesi operasyonu!
Karne verilecek mi? 2021 Birinci dönem karneler nasıl, neye göre verilecek? MEB son dakika açıklamaları
GÜNDEMKarneler nasıl verilecek?
e-Okul VBS girişi ile karne notları 2021 görüntüle! MEB e-Okul dijital karne alma ve e-Karne giriş 2021
GÜNDEMe-Okul karne notları nasıl öğrenilir?
SON DAKİKA: İETT şoförü dehşet anlarını anlattı - Haberler
GÜNDEMİETT şoförü dehşet anlarını anlattı!