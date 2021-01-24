DHA

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede 'Uyuşturucu madde ticareti' yapıldığına ilişkin ihbar aldıktan sonra harekete geçti.

DHA'nın haberine göre, ekipler uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen emlakçı Ümmühan T.’yi bir süre takip etti. Şüphelinin Büyükçekmece’de de bir iş yerini emlakçı olarak kiraladığı bu işyerinin altında uyuşturucu elde etmek için ekim yaptığını belirledi. Asayiş Büro ekipleri üstü emlakçı, altı uyuşturucu serası olarak kullanılan binaya yönelik operasyon düzenledi.

Savcılıktan alınan izin ardından Ümmühan T.’nin Esenyurt’taki iş yerinde arama yapıldı. Emlakçı bürosunun alt katında Hint keneviri yetiştirmek üzere gerekli ortamın sağlandığı ışıklandırma ve ısıtıcı sistemleri kurulduğu belirlendi. Buradaki saksılarda 22 kök hint keneviri, bir hap, 1 gram metamfetamin, 3.92 gr esrar tohumu, 78.15 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği Küçükçekmece Adliyesi’ndeki nöbetçi mahkeme tarafından Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Üzerinde bir miktar uyuşturucu bulunan ve tutuklanan Ümmühan T. polislere yaptığı savunmasında, "Hiçbir kaçak elektrik tertibatı yok. Ben uyuşturucuya verdiğim parayı elektrik parasına veriyorum ve burada 20 ağaç var. 'İçmek için 20 ağaç sınırınız var' denildi. Ben zaten ne zaman birisinden bir şey almaya kalksam orada yakalanıyorum, başıma bir bela geliyor, üzerimde yakalanıyorum. Sırf bunun için yoksa ticari maksadı kesinlikle yok" dedi.