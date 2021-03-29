İHA

Edirne İl Hıfzıssıhha Kurulu Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler başkanlığında toplandı. Toplantının gündem maddelerinden birisi de kent merkezinde ve Havsa ilçesinde bulunan bir fabrikada son günler artış gösteren koronavirüs vakalarıydı.

İHA'nın haberine göre, yapılan görüşmeler neticesinde Edirne İl Hıfzıssıhha Kurulu fabrikanın ikinci bir karara kadar faaliyetlerinin durdurulmasına ve kapatılmasına karar verdi.

5 GÜNDE 24 VAKA TESPİT EDİLDİ

Kurul kararında, fabrikada son 5 gün içerisinde 24 işçide korona virüs vakasının tespit edildiği belirtildi. Alınan tedbirlere rağmen vaka artışının devam ettiği belirtilen kararda şu ifadelere yer verildi: “Başta toplum sağlığını korumak, yaşanan vaka artışının önüne geçebilmek ve fabrikanın bundan sonraki süreçte sağlıklı bir şekilde üretime sorunsuzca devam edebilmesine sağlamak amacıyla ikinci bir karara üretim faaliyetlerinin durdurulmasına ve kapatılmasına karar verilmiştir."

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