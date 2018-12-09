VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yenerek şampiyon oldu.



VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın finalinde Brezilya ekibi Minas Tenis Clube'ü 25-23, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste ikinci, toplamda da üçüncü kez dünyanın en büyüğü oldu.

Son altı Dünya Şampiyonası'nda üçüncü kez (2013, 2017, 2018) şampiyon olan sarı-siyahlılar, bu kupayı en çok kazanan Türk takımı olmayı başardı. Bu şampiyonlukla VakıfBank, "Türkiye'nin uluslararası alanda en başarılı takımı" unvanını da perçinledi.

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