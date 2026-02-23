Vangücü SK ile Siverek Kadın SK maçının ardından arbede yaşandı
TFF Kadınlar 2. Lig'de Vangücü SK'nın Siverek Kadın SK'yı 2-0 yendiği maçın bitiş düdüğüyle birlikte yumruklar ve tekmeler konuştu.
MAÇ SONRASINDA ARBEDE YAŞANDI
TFF Kadınlar 2. Lig C Grubu'nun 13. haftasında Vangücü SK, lider Siverek Kadın SK ile Van İpekyolu Gençlik Sahası'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takımın 2-0'lık galibiyeti ile biten maç sonrası arbede yaşandı. Rakip takımın teknik heyetinden birinin ev sahibi takım heyetinden birini yumrukladığı sıra ortalık karıştı.
Rakip takımın bazı sporcularının da karıştığı arbedede polisin araya girmesiyle olay büyümeden sonlandırıldı.
