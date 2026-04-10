Vergi affı için beklenen açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemine dair değerlendirmelerinde, yeni bir vergi affı veya borç yapılandırma planının gündemde olmadığını duyurdu. Küresel ölçekte yaşanan ekonomik dalgalanmalara ve tedarik zinciri sorunlarına dikkat çeken Şimşek, Türkiye’nin mevcut ekonomi politikalarında kararlılıkla ilerlediğini vurguladı. Böylece “vergi affı çıkacak mı?” sorusuna verilen bu yanıt, beklentilere açık şekilde son noktayı koymuş oldu. İşte bilgiler...