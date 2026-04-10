        Son dakika vergi affı açıklaması: 2026 Vergi affı çıkacak mı, ne zaman çıkacak? Vergi affında son durum

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuoyunda sıkça gündeme gelen vergi affı ve yapılandırma düzenlemesi beklentilerine ilişkin konuştu. Son dönemde artan "vergi affı çıkacak mı?" sorularına yanıt veren Şimşek, özellikle İran kaynaklı gerilimlerin yarattığı arz şoklarının ekonomi üzerindeki etkisine dikkat çekti. Açıklamalar, vergi affı son dakika gelişmelerini yakından takip eden milyonlar için kritik bir mesaj niteliği taşıdı. İşte Vergi affında son durum...

        Giriş: 10.04.2026 - 21:26 Güncelleme:
        Vergi affı için beklenen açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemine dair değerlendirmelerinde, yeni bir vergi affı veya borç yapılandırma planının gündemde olmadığını duyurdu. Küresel ölçekte yaşanan ekonomik dalgalanmalara ve tedarik zinciri sorunlarına dikkat çeken Şimşek, Türkiye’nin mevcut ekonomi politikalarında kararlılıkla ilerlediğini vurguladı. Böylece “vergi affı çıkacak mı?” sorusuna verilen bu yanıt, beklentilere açık şekilde son noktayı koymuş oldu. İşte bilgiler...

        VERGİ AFFI ÇIKACAK MI? AÇIKLAMA GELDİ!

        Bir televizyon programında ekonomi gündemini değerlendiren Bakan Şimşek, vergi politikalarındaki kararlılığını vurguladı. Mevduat ve fonlardan alınan stopajlarda bir indirim veya artışın gündemlerinde olmadığını belirten Şimşek, yapılandırma ve af beklentileri hakkında şu ifadeleri kullandı:

        "Vergi indirimi konusuna gelince; bir vergi affı niteliğinde yapılandırma arayışı söz konusuysa, asla. Çok net."

        "PARADAN PARA KAZANANLARDAN VERGİ ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

        Bakan Şimşek, vergi adaletini güçlendirme hedefi doğrultusunda, "herkesten kazandığı ölçüde vergi alma" prensibinin devam edeceğini belirtti. Çok kazanandan daha çok vergi alınmasına yönelik düzenlemelerin süreceğini ifade eden Şimşek, "Paradan para kazananlardan vergi almaya devam edeceğiz" dedi.

        OLASI SENARYOLARA KARŞI "ÇEKMECEMİZ DOLU"

        Bölgedeki jeopolitik risklerin yönetimi ve ekonomik şoklara karşı hazırlıklı olduklarını belirten Şimşek, Türkiye'nin şokları yönetme kapasitesinin güçlü olduğunu ispatladığını söyledi. Olası senaryolara karşı hazırlıklı olduklarını şu sözlerle ifade etti:

        "Bu, bir dışsal şok. Olası senaryolara göre tabiri caizse çekmecemizde bizim bir tepki fonksiyonumuz var. Bu çerçevede süreci yönetiyoruz."

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki
