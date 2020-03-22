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Hava yolu hizmetlerinde vergi indirimi!

Hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine yüzde 18 olarak uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 1'e indirildi

vergi indirimi
AA

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine 30 Haziran 2020 tarihine kadar yüzde 1 KDV uygulanacak.

KARAR 1 NİSAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

AA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemleri duyururken, ''Ekonomik İstikrar Kalkanı'' paketinde iç hava yolu taşımacılığında KDV oranının yüzde 18'den yüzde 1'e indirileceğini açıklamıştı. Karar, 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek.

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