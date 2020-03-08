Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre Yalova açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 07.21'deki depremde yerin 10.4 km altında meydana geldi.
Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.
SON DEPREMLER...
İşte Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre son depremler...
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2020.03.08 07:21:04 40.7078 29.2660 10.4 -.- 4.0 3.8 YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) 2020.03.08 07:09:44 38.4282 39.2243 5.0 -.- 2.2 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) 2020.03.08 07:06:01 38.8905 26.3762 8.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI 2020.03.08 07:03:40 39.0325 27.8097 7.7 -.- 1.9 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) 2020.03.08 06:21:17 38.9617 27.8743 9.5 -.- 1.8 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) 2020.03.08 05:46:49 39.0140 26.2790 7.8 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 2020.03.08 04:23:52 39.5238 27.0155 4.2 -.- 1.9 -.- CORUK-BURHANIYE (BALIKESIR) 2020.03.08 03:45:04 38.2697 38.8175 5.9 -.- 3.6 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) 2020.03.08 03:41:22 38.5778 44.2930 5.0 -.- 2.0 -.- BEYARSLAN-SARAY (VAN) 2020.03.08 03:14:03 36.2815 28.5513 6.9 -.- 1.4 -.- AKDENIZ
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