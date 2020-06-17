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Yargıda teknolojinin etkin kullanımını sağlayan ve yargıya erişim imkanlarını sürekli arttıran Adalet Bakanlığı, yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. Yazılımı bakanlık personeli tarafından yapılan e-duruşma sistemi ile avukatlara yeni kolaylıklar geliyor. UYAP ile tam entegre şekilde çalışacak e-duruşma sistemi ile avukatlar farklı şehirlerdeki duruşmalarına bulundukları yerden UYAP Avukat Portal üzerinden videokonferans yöntemi ile katılabilecek.

E-DURUŞMA NASIL ÇALIŞACAK?

Adalet Bakanlığı'nın avukatların işlerini kolaylaştırmak için uygulamaya koyacağı e-duruşma sisteminde avukatlar UYAP Avukat Portal’dan duruşma sorgula menüsü aracılığı ile duruşmalarını sorguladıktan sonra ilgili duruşmaya, duruşmadan 24 saat öncesine kadar gerekçesini de yazarak talebi gönderebilecek. Hakimin UYAP üzerinden talebi kabul etmesi halinde duruşma videokonferans ile yapılacak. E-duruşma, mahkemenin sistemi aktif hale getirmesi ile başlayacak.

İLK TEST BUGÜN YAPILACAK

E-duruşmanın ilk testi bugün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun da katılacağı temsili bir duruşmada yapılacak. Yazılımı tamamen Adalet Bakanlığı mühendislerince yapılan e-duruşma sisteminde avukatlar elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması yaptıktan sonra e-duruşmaya katılabilecek. Avukatların videokonferans ile bağlandıktan sonra bilgileri ve fotoğrafı mahkeme hâkimince UYAP sistemi üzerinden teyit edilmesinin ardından duruşma başlayacak. E-duruşmada yüz tarama ve parmak izi gibi güvenlik önlemlerinin ileriki aşamalarda sisteme eklenmesi planlanıyor. E-duruşma sistemine bilirkişilerin ve uzmanların bulundukları yerden katılmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Ayrıca e-duruşma sistemi CELSE uygulaması ile tam uyumlu çalışacak.