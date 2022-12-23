Yargıtay bozmuştu! Ayşe Tuba Arslan cinayetinde yeni karar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri | Yargıtay bozmuştu! Ayşe Tuba Arslan cinayetinde yeni karar
ABONE OL

Ayşe Tuba Arslan'ı öldüren eski eşine istinaftan ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı

Eskişehir'de eski eşi tarafından vahşice öldürülen Ayşe Tuba Arslan ile ilgili davada istinaf süreci sona erdi. Buna göre sanığa verilen 24 yıllık hapis cezası, Yargıtay'ın bozma kararının ardından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrildi

Son dakika haberleri | Yargıtay bozmuştu! Ayşe Tuba Arslan cinayetinde yeni karar
Yargıtay bozmuştu! Ayşe Tuba Arslan cinayetinde yeni karar
0:00 / 0:00
AA

Eskişehir'de eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı satırla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa ilk istinaf incelemesinde "haksız tahrik" ile cezasının 24 yıla düşürülmesinin ardından Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden yapılan duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

AA'da yer alan habere göre, öldürülen kadının babası Serdar Arslan, annesi Meral Sondikme, avukatı Betül Duman ile CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ile Utku Çakırözer, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ndeki duruşmayı Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi salonundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile takip etti. Duruşmaya, tutuklu sanık Yalçın Özalpay da cezaevinden SEGBİS'le katıldı.

Ayşe Tuba Arslan'ın yakınları, sanığa iyi hal ve haksız tahrik hükümleri uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen celsenin ardından, adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

44 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALMIŞTI

Serdar Arslan, bir baba olarak çok büyük bir acı yaşadığını ifade ederek, şunları söyledi: "Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın. 23 şikayet dilekçemizden eğer biri dikkate alınsaydı, biri uygulamaya alınsaydı kızım belki bugün yaşıyor olabilirdi. Kızım tasarlanarak, takip edilerek, vahşice şehrin göbeğinde öldürüldü. Dağın başında değil, şehrin göbeğinde. Sözün bittiği yerdeyiz. Karar ne de olsa sevindirici bizim için. Bundan sonra caydırıcı bir karar olur inşallah. Kadınlarımız, kızlarımız öldürülmesin. Benim temennim; bu zihniyet, bu görüş ortadan kalksın. Kadınlarımız, kızlarımız sahipsiz bırakılmasın. Kadınlarımıza, kızlarımıza hoşgörü ile bakılsın, hor gözle bakılmasın. Onlar bizim canımız, kanımız. Onlar bizim anamız, onlar bizim bacımız."

Meral Sondikme ise eski eşinin saldırısı sonrası 44 gün yoğun bakımda kalan kızının, 11 Ekim 2019'da yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Kızının kasıtlı şekilde acı çektirilerek işkenceyle öldürüldüğünü dile getiren Sondikme, "Ayşe Tuba benim öz kızımdı. Onun acısıyla ben yaşamak istemiyorum. 2019'dan beri sokaklardayım. Bittim, mahvoldum. Geriye gelmeyecek ama ben bittim, mahvoldum." dedi.

Avukat Betül Duman ise Eskişehir'deki yerel mahkemenin haksız tahrik uygulamadan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis kararının ardından bugüne kadar gelinen süreci anlattı.

İstinaf mahkemesinin ilk kararına Yargıtay'da temyiz yoluyla başvurduklarını bildiren Duman, "Tekrar Bölge Adliye Mahkemesinde bir duruşma oldu. Bölge Adliye Mahkemesi heyeti, temyiz mahkemesinden gelen karara uyulmasına karar verdi ve Ayşe Tuba Arslan'ın katilini 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Herhangi bir haksız tahrik indirimi uygulamadı." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Ayşe Tuba Arslan (45), boşandıktan yaklaşık bir ay sonra 11 Ekim 2019'da Eskişehir'de eski eşi Yalçın Özalpay tarafından satırla öldürülmüş, katil zanlısı Özalpay yargılandığı Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesince 3 Temmuz 2020'de "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bu kararın istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi ise 2021'de sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 29'uncu maddesinde belirtilen "haksız tahrik" indirimini uygulamış, cezayı 24 yıla düşürmüştü.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sabiha Gökçen'e inen uçağın lastiği patladı
GÜNDEM Sabiha Gökçen'e inen uçağın lastiği patladı
Görme engelli öğretmenin en büyük destekçisi öğrencileri oldu
GÜNDEM Görme engelli öğretmenin en büyük destekçisi ...
Son dakika hava durumu: Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte hafta sonu hava durumu tahmin raporu
GÜNDEM Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte tahminler
SİGARAYA ZAM iddiası: 10 TL zam mı gelecek? 2023 en yüksek sigara fiyatı ne kadar olacak?
GÜNDEM Sigaraya yılbaşında zam iddiası
Mersin'in "simge ağacı" davasında mütalaa açıklandı - Mersin Haberleri
GÜNDEM Mersin'in "simge ağacı" davasında mütalaa açıklandı
Son dakika haberler: 'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz iddianamesi kabul edildi; birçok ameliyata girmiş
GÜNDEM Sahte doktorun skandalları bitmiyor!
İBB Başkanı İmamoğlu: Vatandaşımızın vicdanında bu karar siyasidir - Güncel haberler
GÜNDEM İmamoğlu: Vatandaşımızın vicdanında bu karar ...
Asgari ücretle ne alınabilir?
GÜNDEM Asgari ücretle ne alınabilir?
Son dakika: Sahte doktordan şaşırtan talep!
GÜNDEM Sahte doktordan şaşırtan talep!
Bakan Özer: İkinci dönemden itibaren okul öncesi eğitimdeki tüm çocuklara ücretsiz yemek vereceğiz
GÜNDEM Bakan Özer'den ücretsiz yemek açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.