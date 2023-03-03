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Metroda kadın yolculara bıçak çekip hakarette bulunan sanığın yeniden yargılandığı davada karar

İstanbul'da metroda iki kadın yolcuya bıçak çekip kabusu yaşatan Emrah Yılmaz'ın yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Daha önce 11 yıl hapis cezasına çarptırılan zanlının cezası 5 yıl 3 aya düştü

Yeniden yargılanan metro saldırganının hapis cezası 11 yıldan 5 yıla düşürüldü - Haberler
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AA

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda iki kadın yolcuya bıçak çekip tehdit ve hakarette bulunduğu gerekçesiyle "silahla tehdit" ve "halk arasında korku ve panik yaratacak şekilde tehdit" suçlarından yeniden yargılanan sanık Emrah Yılmaz, 5 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

AA'da yer alan habere göre Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık Emrah Yılmaz katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Sanık Yılmaz savunmasında, mağdur Azize Nur Kaya ile tartışırken yerinden hiç kalkmadığını belirterek, "Olay kapanacakken Senanur müdahil oldu. Kendisinin bana tekme attığını Azize doğruladı. Bu hususlar araştırılmadı. Kamera kayıtları eksik toplandı. Katılanların mağdur olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Emrah Yılmaz'ın müştekiler Senanur Damgacı, Mihdiye Damgacı ve Azize Nur Kaya'ya yönelik "silahla tehdit" suçundan 5 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme, "halk arasında korku ve panik yaratacak şekilde tehdit" suçundan sanık hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Emrah Yılmaz'ın, 24 Kasım 2021'de Kadıköy-Tavşantepe hattındaki metroda tartıştığı Senanur ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekip hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği aktarılıyordu.

İddianamede, Emrah Yılmaz'ın "silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "basit yaralama", "hakaret", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından 18 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

YAKLAŞIK 7 AY SONRA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Tutuklu sanık Emrah Yılmaz, 10 Haziran 2022'deki duruşmada tahliye edilmişti. Sanığın anneye yönelik şiddette bulunduğu ve açık cezaevinden kaçtığı gerekçesiyle tutuklu olduğu öğrenilmişti.

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesince yapılan yargılamada sanık, "hakaret" suçundan iki kişiye yönelik eylemi nedeniyle 1 yıl 5 ay 15 gün, "kasten yaralama" suçundan 6 ay, "silahla tehdit" suçundan 5 yıl 3 ay, "halk arasında korku ve panik yaratacak şekilde tehdit" suçundan da 4 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

Mahkeme, toplamda 11 yıl 2 ay 15 gün hapse mahkum edilen sanığın yargılama esnasında herhangi bir pişmanlık göstermemesi ve adli sicil kaydının bulunması sebebiyle cezalarda takdiri indirim yapmamıştı.

KARAR İSTİNAF MAHKEMESİNCE BOZULDU

Kararın ardından davaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 10 Ceza Dairesi, kararda usul ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığını belirterek, "kasten yaralama" ve "hakaret" suçları yönünden yerel mahkemenin kararını onamıştı.

İstinaf mahkemesi, "silahla tehdit" ve "halk arasında korku ve panik yaratacak şekilde tehdit" suçları yönünden ise hükmün bozulmasına karar vermişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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