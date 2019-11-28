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HaberlerGündemSon dakika! Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu! Tam 80 milyon TL

Yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu!

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olurken, tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 liradan satılacak.

Son dakika

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olurken, tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet 20 liradan satılacak.

GEÇEN SENE TAM BİLETE ÇIKTI

31 Aralık 2018 Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde kazandıran rakamlar 7-6-1-5-5-3-6 olarak belirlenmişti. 70 milyonluk büyük ikramiye tam biletle İstanbul’daki bir talihliye çıktı. 70 milyonun sahibi ise henüz belli olmadı. 

70 Milyon Liralık Milli Piyango Biletinin Zaman Aşımına Kalan Süresi : 33 Gün

MİLLİ PİYANGO BİLETİ ALIRKEN DİKKAT!

  • Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.
  • Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.
  • Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.
  • Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.
  • Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.
  • 18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

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