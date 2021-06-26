YÖK'ten 'Boğaziçi Üniversitesi' açıklaması!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitimİKİ YENİ FAKÜLTE! Son dakika: YÖK'ten 'Boğaziçi Üniversitesi' açıklaması!
ABONE OL

YÖK'ten 'Boğaziçi Üniversitesi' açıklaması!

Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK),"6 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında diğer üniversitelerde kurulması kararlaştırılan fakültelerle birlikte, Boğaziçi Üniversitemiz bünyesinde kurulması kararlaştırılan İletişim ve Hukuk Fakülteleri de bulunmaktadır" açıklaması yapıldı

İKİ YENİ FAKÜLTE! Son dakika: YÖK'ten 'Boğaziçi Üniversitesi' açıklaması!
YÖK'ten 'Boğaziçi Üniversitesi' açıklaması!
0:00 / 0:00
DHA

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, bugün Boğaziçi Üniversitesi'nde 2 fakültenin YÖK tarafından kurulma kararlarının Cumhurbaşkanlığı kararından sonra alındığına ilişkin haberler yayımlandığı hatırlatılarak, "4 Şubat 2021 tarihli YÖK Genel Kurul toplantısında alınan kararlarla birçok devlet ve vakıf üniversitelerinde yeni fakülte ve enstitülerin kurulmasına, bazı fakülte ve enstitülerin isimlerinin değişikliğine karar verilmiş olup, bu karar Cumhurbaşkanlığı makamına arz edilmiştir.

6 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında diğer üniversitelerde kurulması kararlaştırılan fakültelerle birlikte Boğaziçi Üniversitemiz bünyesinde kurulması kararlaştırılan İletişim ve Hukuk Fakülteleri de bulunmaktadır.

Bilahare Başkanlığımıza iletilen soru önergesine verilen cevabi yazıda ise YÖK Genel Kurul toplantı tarihi 4 Şubat 2021 yerine sehven 24 Şubat 2021 olarak zikredilmiştir. Bu yanlışlık tamamen teknik ve insani bir hata olup, bundan sonra bu ve benzeri hataların olmaması için Kurulumuzca gerekli tedbirler alınarak daha fazla dikkat ve hassasiyet gösterilecektir" denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TYT sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DUYURDU! 2021 YKS (TYT, AYT, YDT) sonuç tarihleri
GÜNDEMTYT sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL sınav tarihleri 2021: Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları online mı yapılacak?
GÜNDEMAçık Lise üçüncü dönem sınav tarihleri
AÖF yaz okulu kayıt tarihi: AÖF yaz okulu online mı 2021? AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?
GÜNDEMAÖF yaz okulu sınav ve kayıt tarihleri
SAKIN KAYBETMEYİN! Son dakika: Kimliğini kaybetti! 85 bin liralık borcu çıktı! - VİDEO HABER
GÜNDEMHerkesin başına gelebilir! Kimliğini kaybetti! ...
Haberlere güven
GÜNDEMHaberlere güven
Kurbanlık koç, koyun ve dana fiyatları 2021! Küçükbaş ve büyükbaş hayvan kurbanlık fiyatları ne kadar?
GÜNDEM2021 kurbanlık fiyatları ne kadar olacak?
LGS 2021: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu! MEB LGS 2021 tercihleri ne zaman?
GÜNDEM2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Aşı randevusu nereden alınır? AŞI RANDEVU ALMA: Telefon, e-Devlet, e-Nabız ve MHRS aşı randevusu nasıl alınır?
GÜNDEMCovid-19 aşı randevusu nasıl alınır?
KORKUTAN UYARI! Son dakika: Türkiye'de olağanüstü kuraklık! - Haberler
GÜNDEMTürkiye için korkutan uyarı! Olağanüstü kuraklık!
26 Haziran koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
GÜNDEMİşte en güncel koronavirüs tablosu!