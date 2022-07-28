Yolunu değiştirip köpeği ezmişti! Cani sınır dışı!

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Yabancı uyruklu Abdulhamid Halaf (22), kullandığı araçla giderken, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunda pompaların yakınında, gölgede yatan sokak köpeğini gördü.
DEHŞET ANI KAMERAYA YANSIDI
DHA'da yer alan habere göre bir anda şerit değiştiren Halaf, kamyonetini köpeğin üzerine sürerek yaralayıp, kaçtı. Sürücünün şerit değiştirip köpeği ezme anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
KÖPEĞİN PATİLERİ KIRILDI, AMELİYAT EDİLECEK
İstasyon çalışanları köpeği yakındaki veteriner kliniğine götürdü. Patilerinde kırıklar bulunan köpek ameliyat edilecek.
2 BİN 40 TL PARA CEZASI VERİLDİ
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü, 'Hayvan Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan 2 bin 40 TL cezayla serbest bırakıldı.
İL GÖÇ İDARESİNE SEVK EDİLDİ
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak' suçundan, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi´ne teslim edilen Halaf'a, ehliyetsiz araç kullandığı için 3 bin 674 TL, çalıştığı şirkete de 'ehliyetsiz araç kullandırmak' suçundan 3 bin 674 TL ceza uygulandı.
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