Yozgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Yozgat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Giriş: 20.03.2026 - 17:46
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI
AA'daki habere göre kaza; Yozgat'ın Çekerek ilçesinde meydana geldi. N.A'nın kullandığı otomobil, ilçeye bağlı Özükavak beldesi mevkisinde M.U. idaresindeki otomobille çarpıştı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, sürücü M.U. hayatını kaybetti.
5 KİŞİ YARALANDI
N.A. ile diğer araçta bulunan 4 kişi ise yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, ambulanslarla kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.
