18 Mart 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 18 Mart 2026'nın öne çıkan haberleri...* MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor* İsrail saldırılarında öldürülen İranlı üst düzey isim Laricani için halkın katılımıyla tören düzenlenirken, İran Dışişleri Bakanı Arakçi de "Ateşkesi kabul etmiyoruz, savaşı kalıcı sonlandıracak ve İran'a tazminat önerecek teklifi dinleriz" dedi* Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam gelip gelmeyeceğine yönelik soruya Nisan ayında değerlendirmede bulunacakları yanıtını verdi* UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turunda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında İngiliz devi Liverpool'a konuk olacak* Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk'ın annesi Maye Musk, "Bir Kadın Plan Yaparsa" adlı kitabının imza günü için İstanbul'a geldi* Bugün, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yılı