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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Yusuf Halaçoğlu Kutlu Parti Genel Başkanı oldu | Son dakika haberleri

        Yusuf Halaçoğlu Kutlu Parti Genel Başkanı oldu

        13 Haziran'da kuruluş dilekçesi verilen Kutlu Parti'nin genel başkanlığına Yusuf Halaçoğlu seçildi. Halaçoğlu, "Sağcı değiliz, solcu değiliz ama ortacı veya merkezci de değiliz. Hatta merkez sağcı ve merkez solcu da değiliz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 13:48 Güncelleme: 08.07.2024 - 13:48
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        Halaçoğlu Kutlu Parti Genel Başkanı oldu
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        Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Parti'nin Genel Başkanlığına seçildi.

        Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kutlu Parti Kurucular Kurulu, parti genel başkanı ve yetkili organlarını seçmek üzere dün Ankara'da toplandı.

        Basına kapalı yapılan toplantıda, Yusuf Halaçoğlu oy birliğiyle Kutlu Parti Genel Başkanlığına seçildi. Seçim sonrası bir konuşma yapan Halaçoğlu, şu ifadeleri kullandı:

        "Sağcı değiliz, solcu değiliz ama ortacı veya merkezci de değiliz. Hatta merkez sağcı ve merkez solcu da değiliz. Bunlar Batı'nın bize empoze ettiği yapay sınıflandırmalardır. Sahada karşılığı yoktur. Biz doğrudan doğruya vatanseveriz. Bize 'Türkçü veya milliyetçi değil misiniz?' diye soruyorlar. Onlara 'Vatanseverlik hepsini kapsar.' diyoruz."

        Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Parti'nin kuruluş dilekçesini 13 Haziran'da İçişleri Bakanlığına vermiş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da kuruluş işlemleri 28 Haziran'da tamamlanan partiyi "faaliyette olan siyasi partiler" arasına eklemişti.

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