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        Haberler Dünya Zelenskiy: Putin ateşkesi reddetmeye hazırlanıyor | Dış Haberler

        Zelenskiy: Putin ateşkesi reddetmeye hazırlanıyor

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkes önerisine dair açıklamalarını değerlendirdi. Zelenskiy "Putin (ateşkesi) reddetmeye hazırlanıyor. Trump'a savaşa devam etmek istediğini söylemekten korkuyor." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 22:24 Güncelleme: 13.03.2025 - 22:57
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        Zelenskiy: Putin ateşkesi reddetmeye hazırlanıyor
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkes önerisine dair açıklamalarını değerlendirdi.

        Zelenskiy "Putin (ateşkesi) reddetmeye hazırlanıyor." derken, Putin'in bu fikrini ABD Başkanı Donald Trump'a doğrudan söylemekten korktuğunu ifade etti.

        Zelenskiy açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

        "Bugün duyduklarımız oldukça tahmin edilebilirdi. Rusların savaşa ihtiyacı var. Putin barış yıllarını bizden çaldı. Ona baskı yapmalıyız. Biz barış için herhangi bir koşul öne sürmüyoruz ancak Rusya sürüyor. Putin Trump'a savaşa ve Ukraynalıları öldürmeye devam istediğini söylemekten korkuyor.

        Biz barışı isteyen herkesle; ABD'li ve Avrupalı ortaklarımızla Rusya'yı barışa zorlamak için çalışmaya devam edeceğiz."

        VLADİMİR PUTİN NE DEMİŞTİ?

        Putin, ateşkesi desteklediklerini belirtirken, anlaşmanın detaylarıyla ilgili çekincelerini ortaya koydu.

        Putin "Ukrayna zorunlu seferberlik ve silah temini için geçici ateşkesten faydalanabilir, bunun nasıl kontrol edileceğine karar verilmesi gerekiyor" diyerek ateşkes sürecinin Ukrayna'ya fayda sağlayacağını işaret etti.

        Putin müzakereler için sahadaki durumun göz önüne alınacağını belirtirken, sahada durumun Rusya lehine geliştiğinin altını çizdi.

        Putin ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'a Ukrayna meselesine gösterdiği ilgiden ötürü teşekkür etti.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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