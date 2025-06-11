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        Haberler Gündem Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli adliyede

        Zeyrek soruşturması şüphelileri adliyede

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 18:35 Güncelleme: 11.06.2025 - 19:12
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        Zeyrek soruşturması şüphelileri adliyede
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        Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu, savcılığa ulaştı.

        Rapora göre, olayda ihmali olduğu değerlendirilen havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S. gözaltına alındı.

        Raporda yer alan teknik bulgular doğrultusunda soruşturmanın derinleştirileceği, yeni gözaltı talimatlarının verileceği öğrenildi.

        Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da vefat etmişti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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