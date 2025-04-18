Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!

💥 Kupa finali Eskişehir'den alınıyor!



🎙️ @hasanntuncel: Eskişehir'in, Trabzonspor'da hem başkanlar hem de taraftar düzeyinde ciddi problemler yaşadığını biliyoruz. Adana ve Konya stadı gündemdeydi. TFF yeniden bir oylama gerçekleştirecek ve stat belirlenecek. pic.twitter.com/mQUZpnMAma