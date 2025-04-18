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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor! - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!

        Ziraat Türkiye Kupası finalinin Eskişehir'de oynanacağı açıklanmıştı. Eskişehir Valiliği, güvenlik önlemleri nedeniyle oynanamayacağına yönelik TFF'ye yazı gönderdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 12:30 Güncelleme: 18.04.2025 - 12:44
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        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası final maçının Eskişehir'de oynanacağını açıklamıştı.

        Yapılan açıklamada, müsabakanın 14 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacağı ve karşılaşmanın saat 20.45'te başlayacağı belirtilmişti.

        TRABZON CEPHESİNDEN TEPKİ GELDİ

        Trabzonspor cephesi Eskişehirspor'la aralarındaki sorunlar nedeniyle finalin burada oynanmasının yanlış olacağını duyurmuş ve tepki göstermişti.

        KUPA FİNALİNİN YERİ DEĞİŞİYOR

        Eskişehir Valiliği, Türkiye Futbol Federasyonu'na bir yazı gönderdi. Yazıda, güvenlik tehdidi gerekçe gösterildi, güvenlik önlemlerinin alınmasında zorluk yaşanacağı ifade edildi ve maçın Eskişehir'de oynanmasının doğru olmayacağı belirtildi.

        TFF YENİ YERİ AÇIKLAYACAK

        Kupa finalinin yeni yerinin neresi olacağını TFF açıklayacak. Kupa yarı finalinde Konyaspor ile Galatasaray ve Trabzonspor ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final eşleşmelerini kazanan takımlar 14 Mayıs'taki finalde kupaya uzanmak için sahaya çıkacak.

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