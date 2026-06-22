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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Zonguldak'ta mesaisine gitmeyen sağlık memuru Fatih Ertürk evinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Zonguldak'ta mesaisine gitmeyen sağlık memuru Fatih Ertürk evinde ölü bulundu

        Zonguldak'ta mesaisine gitmeyen 50 yaşındaki sağlık memuru Fatih Ertürk, evinde koltukta hareketsiz halde bulundu. Sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede Ertürk'ün hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili şüpheli ölüm soruşturması başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 13:02 Güncelleme:
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        Sağlık çalışanı ölü bulundu

        Zonguldak'ta mesaisine gitmeyen sağlık memuru Fatih Ertürk (50), evinde ölü bulundu.

        DHA'daki habere göre olay; sabah saatlerinde Terakki Mahallesi Şehit Sokak’ta meydana geldi. Atatürk Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde çalışan Fatih Ertürk mesaiye gitmeyip, aramalara bakmayınca iş arkadaşları merak ederek evine gitti.

        Camdan içeri bakan arkadaşları, koltuktan yere düşmüş vaziyette Ertürk’ü hareketsiz görünce ihbarda bulundu. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yaptıkları incelemede, Ertürk’ün burnunda kan, evde de dağınıklık tespit etti.

        Olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı. İncelemenin ardından Ertürk’ün cansız bedeni, Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ertürk'ün şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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