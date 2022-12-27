DHA'nın haberine göre Özlem A., tornavida ile kapı kilidini kıran Kenan A.'nın, silahla içeri girdiğini, boğazını sıktığını anlattı. Komşuların ve annesinin araya girdiğini ifade eden Özlem A., "Şikayetçi oldum, 1 ay uzaklaştırma vermişler. Uzaklaştırma kararında oğluyla görüşebileceği yazıyor. Ben zaten oğlumu korumak için bu zamana kadar dayanmıştım. Ben öldükten sonra, benim arkamda kalanlar bu acıyla nasıl yaşar" dedi.

Başakşehir'de yaşayan Özlem A.(42), 18 Aralık Pazar gecesi saat 02.40 sıralarında uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle boşanmak istediği eşi Kenan A.'nın(42) silahla evine gelerek, kendisini darp ettiğini iddia etti. Özlem A., eşinin daha önce de ayrı yaşadıkları eve geldiğini, kapıyı açmadığı için mesajla kendisini tehdit ettiğini ileri sürerek, olay gecesi kapıyı tornavida kapı kilidini kıran Kenan A.'nın, silahla içeri girdiğini, boğazını sıkarak kendisine zarar verdiğini anlattı.

"BANA 'BU EVLİLİK MEZARA KADAR' DİYOR"

Özlem A., 2007 yılında evlendiklerini, 2 yıl sonra eşinin başka kadınlarla ilişki yaşadığını ifade ederek, "Ne kadar uyarsam da her halükarda çocuğumla ve ölüm tehdidi ile bu zamana kadar geldik. Hayatına aldığı kadına ev açmış, eşya almış. Eşya aldıktan sonra kredi çekmiş ve ödemediği krediler yüzünden eve haciz geldi. O kredileri ben tek başıma ödedim. Hareketlerinde değişiklik başladı. Gece uyumamaya başladı, çok konuşmaya başladı. Eşim gibi değildi. Bu hareketlerden şüphelendim, kardeşine sordum. Kardeşi, 'Takip et muhtemelen ağabeyim uyuşturucu kullanıyor' dedi. Takibe aldıktan sonra, cebinde limon tozuna benzer bir şey çıktı. Tuvalete döktüm ve bağırdı, üzerime silahla geldi o an bayıldım. Bu olaydan sonra gitti, 7 ay sonra gelmedi. Boşanmak istiyorum. Korkumdan boşanma davası açamıyorum, kendimden korkmuyorum, oğlumdan korkuyorum. Beni ve oğlumu öldürmekle tehdit ediyor, 'Ben gidersem tek gitmem, beni boşadığın gün öldürürüm, bu evlilik mezara kadar' diyor" dedi.

"SİLAHLA İÇERİ GİRDİ BOĞAZIMA YAPIŞTI"

Özlem A., "Son yaşadığımız olayda, üst katımda oturan ağabeyimin evine girmiş. Beni de konuşmak için oraya çağırdı. Kapıda onu gördüm, normal davranmadığını görünce korkup, aşağı indim. Sonra bana tehdit mesajı gönderdi, 'Çabuk yukarı gel, gelmezsen 5 dakika içerisinde aşağı gelir, ne yapacağımı biliyorsun' dedi. Defalarca aradı açmadım. Kapıya geldi, kapının kilidini kırdı. İçeri girer girmez boğazıma yapıştı. Kuzenim ve annem ayırmaya çalıştı. Elinde silah vardı. Komşular etkisiz hale getirdi. Sırtım, ayağım ve boğazım çok kötü durumdaydı. Şikayetçi oldum, 1 ay uzaklaştırma vermişler. Uzaklaştırma kararında oğluyla görüşebileceği yazıyor. Ben zaten oğlumu korumak için bu zamana kadar dayanmıştım. Ben öldükten sonra, benim arkamda kalanlar bu acıyla nasıl yaşar? İnanır mısınız gece 'çıt' sesinden korkar oldum. Acaba silahla mı gelecek? Çocuğumu kaçıracak mı diye yaşıyorum. Gece 3 saat bile uyuyamıyorum. Perişan bir haldeyim. Dışarı çıkamıyorum" diye konuştu.