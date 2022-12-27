Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Zorba koca! Boşanmak istediği eşi silahla evi bastı -Güncel haberler
ABONE OL

Boşanmak istediği kocası, silahla evini basıp darp etti

Kadına yönelik şiddetin ardı arkası kesilmiyor. İstanbul'da yaşanan olayda Özlem A., boşanmak istediği eşi Kenan A.'nın silahla evine gelerek kendisini darp ettiğini iddia etti

Zorba koca! Boşanmak istediği eşi silahla evi bastı -Güncel haberler
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
DHA

Başakşehir'de yaşayan Özlem A.(42), boşanmak istediği eşi Kenan A.'nın (42) silahla evine gelerek, kendisini darp ettiğini iddia etti.

DHA'nın haberine göre Özlem A., tornavida ile kapı kilidini kıran Kenan A.'nın, silahla içeri girdiğini, boğazını sıktığını anlattı. Komşuların ve annesinin araya girdiğini ifade eden Özlem A., "Şikayetçi oldum, 1 ay uzaklaştırma vermişler. Uzaklaştırma kararında oğluyla görüşebileceği yazıyor. Ben zaten oğlumu korumak için bu zamana kadar dayanmıştım. Ben öldükten sonra, benim arkamda kalanlar bu acıyla nasıl yaşar" dedi.

Başakşehir'de yaşayan Özlem A.(42), 18 Aralık Pazar gecesi saat 02.40 sıralarında uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle boşanmak istediği eşi Kenan A.'nın(42) silahla evine gelerek, kendisini darp ettiğini iddia etti. Özlem A., eşinin daha önce de ayrı yaşadıkları eve geldiğini, kapıyı açmadığı için mesajla kendisini tehdit ettiğini ileri sürerek, olay gecesi kapıyı tornavida kapı kilidini kıran Kenan A.'nın, silahla içeri girdiğini, boğazını sıkarak kendisine zarar verdiğini anlattı.

Komşuların ve annesinin araya girdiğini ifade eden Özlem A., ihbar üzerine gelen polis ekiplerinin eşini gözaltına aldığını, bir ay uzaklaştırma kararıyla serbest bırakıldığını söyledi. Olaydan sonra hastaneye kaldırılan Özlem A., darp raporu aldığını belirtti.

"BANA 'BU EVLİLİK MEZARA KADAR' DİYOR"

Özlem A., 2007 yılında evlendiklerini, 2 yıl sonra eşinin başka kadınlarla ilişki yaşadığını ifade ederek, "Ne kadar uyarsam da her halükarda çocuğumla ve ölüm tehdidi ile bu zamana kadar geldik. Hayatına aldığı kadına ev açmış, eşya almış. Eşya aldıktan sonra kredi çekmiş ve ödemediği krediler yüzünden eve haciz geldi. O kredileri ben tek başıma ödedim. Hareketlerinde değişiklik başladı. Gece uyumamaya başladı, çok konuşmaya başladı. Eşim gibi değildi. Bu hareketlerden şüphelendim, kardeşine sordum. Kardeşi, 'Takip et muhtemelen ağabeyim uyuşturucu kullanıyor' dedi. Takibe aldıktan sonra, cebinde limon tozuna benzer bir şey çıktı. Tuvalete döktüm ve bağırdı, üzerime silahla geldi o an bayıldım. Bu olaydan sonra gitti, 7 ay sonra gelmedi. Boşanmak istiyorum. Korkumdan boşanma davası açamıyorum, kendimden korkmuyorum, oğlumdan korkuyorum. Beni ve oğlumu öldürmekle tehdit ediyor, 'Ben gidersem tek gitmem, beni boşadığın gün öldürürüm, bu evlilik mezara kadar' diyor" dedi.

"SİLAHLA İÇERİ GİRDİ BOĞAZIMA YAPIŞTI"

Özlem A., "Son yaşadığımız olayda, üst katımda oturan ağabeyimin evine girmiş. Beni de konuşmak için oraya çağırdı. Kapıda onu gördüm, normal davranmadığını görünce korkup, aşağı indim. Sonra bana tehdit mesajı gönderdi, 'Çabuk yukarı gel, gelmezsen 5 dakika içerisinde aşağı gelir, ne yapacağımı biliyorsun' dedi. Defalarca aradı açmadım. Kapıya geldi, kapının kilidini kırdı. İçeri girer girmez boğazıma yapıştı. Kuzenim ve annem ayırmaya çalıştı. Elinde silah vardı. Komşular etkisiz hale getirdi. Sırtım, ayağım ve boğazım çok kötü durumdaydı. Şikayetçi oldum, 1 ay uzaklaştırma vermişler. Uzaklaştırma kararında oğluyla görüşebileceği yazıyor. Ben zaten oğlumu korumak için bu zamana kadar dayanmıştım. Ben öldükten sonra, benim arkamda kalanlar bu acıyla nasıl yaşar? İnanır mısınız gece 'çıt' sesinden korkar oldum. Acaba silahla mı gelecek? Çocuğumu kaçıracak mı diye yaşıyorum. Gece 3 saat bile uyuyamıyorum. Perişan bir haldeyim. Dışarı çıkamıyorum" diye konuştu.

"3 KİŞİYİ ÖLDÜREN GÜVEN GÜREL'LE ARKADAŞLIK EDİYORDU"

Eşinin, Başakşehir'de 3 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi yaralayan Güven Güler'in de arkadaşı olduğunu ileri süren Özlem A., "O saldırı olayları olduğu akşam bana mesaj attı. Bana, 'Kapıyı kimseye açma, Güven kafayı yedi, 6 kişiyi vurdu' diye mesaj attı. Güven'in kim olduğunu sorduğumda ise, arkadaşım dedi. Onunla arkadaşlık ettiğini herkes biliyor" dedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bekçi alımı başvurusu ne zaman? 2023 İŞKUR ile bekçi alımı şartları ve başvuru tarihleri
GÜNDEM İŞKUR bekçi alımı ne zaman?
Son dakika haberi: Tam bir kâbus! İstanbul'da köpeği yakarak öldürdüler
GÜNDEM Tam bir kâbus! İstanbul'da köpeği yakarak öldürdüler
Elektrikli soba faciası! Spor eğitmeni hayatını kaybetti
GÜNDEM Elektrikli soba faciası! Spor eğitmeni hayatını ...
İŞSİZLİK MAAŞI 2023: İşsizlik maaşı zammı belli oldu! Asgari ücret zammı ile işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
GÜNDEM İşsizlik maaşı zammı belli oldu!
Son dakika: Yılbaşı öncesi İstanbul genelinde sahte içki operasyonu; 17 gözaltı
GÜNDEM Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu!
Son dakika haberler: Müebbet hapis cezası verildi! Cani kuzen vahşeti anlattı!
GÜNDEM Müebbet hapis cezası verildi! Cani kuzen vahşeti ...
Son dakika haberleri: Kocaeli'de çocukların kavgası 'Pompalı'yla bitti!
GÜNDEM Çocukların kavgası 'Pompalı'yla bitti!
AÖL SONUÇ EKRANI AÇILDI mı? MEB 1. dönem Açık Lise Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? AÖL sınav sonuçları sorgulama
GÜNDEM AÖL sonuçları için nefesler tutuldu
Son dakika: Yakutistanlı astrolog Galina Trofimova evinde ölü bulundu! - Güncel haberler
GÜNDEM Yakutistanlı astrolog evinde ölü bulundu!
Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme takvimi | 2022 - 2023 Sağlık Bakanlığı 29 bin TL promosyon ödemesi ne zaman yapılacak?
GÜNDEM Sağlık çalışanlarına 29 bin TL promosyon ödemesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.