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HaberlerGündem3. SayfaSon dakiki haberi... 'Dünyanın en derin ikinci kanyonu'nda nefes kesen kurturma
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Valla Kanyonu'nda nefes kesen kurtarma

Dünyanın en derin ikinci kanyonu olan Kastamonu'daki Valla Kanyonu'nda yamaçtan düşen vatandaş, Hava Kuvvetleri arama kurtarma helikopteri ve timi tarafından nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı. Yaralı vatandaş, hastanede tedavi altına alındı

valla kanyonu kurtarma
AA

'Dünyanın en derin ikinci kanyonu' olarak gösterilen Kastamonu'daki Valla Kanyonu'nda yamaçtan düşen vatandaş, Hava Kuvvetleri arama kurtarma helikopteri ve timi tarafından kurtarıldı.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Valla Kanyonu'nda yamaçtan düşen vatandaş, arazi şartları nedeniyle ulaşılamayınca devreye asker girdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, vatandaşı kurtarmak için Hava Kuvvetleri arama kurtarma helikopteri ve timi olay yerine intikal etti. Nefes kesen operasyonla kurtarılan vatandaş, Bartın Devlet Hastanesi'ne ulaştırılarak, tedavi altına alındı. Operasyona ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, tüm imkanlarıyla her zaman asil milletinin emrindedir" ifadesine yer verildi.

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