Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam SON DEPREMLER 10 AĞUSTOS 2025: AFAD ve Kandilli duyurdu! Biraz önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 10 Ağustos 2025: AFAD ve Kandilli duyurdu! Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Yurtta meydana gelen son depremler anlık kamuoyuna duyuruluyor. AFAD ve Kandilli verilerinde depremin büyüklüğü, derinliği gibi bilgiler yer alıyor. Bugün en son Balıkesir'de deprem oldu. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ise ''Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 10 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2025 - 07:49 Güncelleme: 09.08.2025 - 23:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Son depremler listesi merak ediliyor. Şiddeti düşük olanlar ise hissedilmese bile AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir'de deprem meydana geldi. Sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere AFAD ve Kandilli verileri ile 10 Ağustos 2025 son depremler listesi üzerinden erişebilirsiniz. İşte detaylar

        2

        Balıkesir'de deprem

        Büyüklük:3.8 (Mw)

        Yer:Sındırgı (Balıkesir)

        Tarih:2025-08-09

        Saat:12:03:29 TSİ

        Enlem:39.23583 N

        Boylam:28.07389 E

        Derinlik:6.98 km

        Ege'de 3.5 büyüklüğünde deprem

        Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre Ege Denizi'nde, Eğriboz (Euboea) adası açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.

        Saat 03.46'daki depremin derinliği 7 kilometre olarak kayda geçti.

        3

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyazıt'tan Ayasofya'ya Gazze yürüyüşü
        Beyazıt'tan Ayasofya'ya Gazze yürüyüşü
        Bilal Erdoğan, Habertürk TV'ye konuk oldu
        Bilal Erdoğan, Habertürk TV'ye konuk oldu
        "Ukrayna'nın tekrar bölünmesine izin vermeyeceğiz"
        "Ukrayna'nın tekrar bölünmesine izin vermeyeceğiz"
        İran'dan Azerbaycan-Ermenistan yorumu
        İran'dan Azerbaycan-Ermenistan yorumu
        Salah'tan UEFA'ya Filistin tepkisi!
        Salah'tan UEFA'ya Filistin tepkisi!
        İlham Aliyev ile görüştü
        İlham Aliyev ile görüştü
        11 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti
        11 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti
        Zaniolo'ya transfer kancası!
        Zaniolo'ya transfer kancası!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray sözleri!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray sözleri!
        "Boşanmıyoruz" tatili
        "Boşanmıyoruz" tatili
        Son 55 yılın en sıcak temmuzu yaşandı
        Son 55 yılın en sıcak temmuzu yaşandı
        Tanıyabilene aşk olsun
        Tanıyabilene aşk olsun
        270 kiloya ulaştı! "15 aydır evden çıkamıyorum, yardım edin"
        270 kiloya ulaştı! "15 aydır evden çıkamıyorum, yardım edin"
        Bir ile daha çevre yolu müjdesi
        Bir ile daha çevre yolu müjdesi
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte dünyadaki en pahalı çiçek!
        İşte dünyadaki en pahalı çiçek!
        45 yıl önceye götürdü
        45 yıl önceye götürdü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        "Yardıma ihtiyacımız var"