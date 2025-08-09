Son depremler listesi 10 Ağustos 2025: AFAD ve Kandilli duyurdu! Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Yurtta meydana gelen son depremler anlık kamuoyuna duyuruluyor. AFAD ve Kandilli verilerinde depremin büyüklüğü, derinliği gibi bilgiler yer alıyor. Bugün en son Balıkesir'de deprem oldu. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ise ''Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 10 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama
Son depremler listesi merak ediliyor. Şiddeti düşük olanlar ise hissedilmese bile AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir'de deprem meydana geldi. Sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere AFAD ve Kandilli verileri ile 10 Ağustos 2025 son depremler listesi üzerinden erişebilirsiniz. İşte detaylar
Balıkesir'de deprem
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-09
Saat:12:03:29 TSİ
Enlem:39.23583 N
Boylam:28.07389 E
Derinlik:6.98 km
Ege'de 3.5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre Ege Denizi'nde, Eğriboz (Euboea) adası açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 03.46'daki depremin derinliği 7 kilometre olarak kayda geçti.
EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
