Yok böyle bir değişim! Şoke etti!

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah AFAD verilerinde göre Ağrı'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 2.5olarak açıkladı. İşte 2 Ocak son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 2 OCAK

Büyüklük 3.1 (ML) Yer Akdeniz, Enlem 34.9460 (K) Boylam 25.3150 (D) Derinlik 15.00 (KM)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 2 OCAK EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2020.01.02 07:41:25 34.5723 24.6627 5.0 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2020.01.02 06:32:39 36.9360 27.5368 7.6 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2020.01.02 05:39:25 39.7588 27.5260 17.5 -.- 1.8 -.- MUSTECAP-BALYA (BALIKESIR) İlksel 2020.01.02 05:31:22 38.4583 38.7943 3.4 -.- 1.9 -.- HABIPUSAGI-BASKIL (ELAZIG) İlksel 2020.01.02 03:45:55 35.8185 29.5097 29.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2020.01.02 02:49:56 38.2282 30.8183 6.3 -.- 1.7 -.- TASEVI-YALVAC (ISPARTA) İlksel 2020.01.02 02:09:48 38.3892 33.9775 8.1 -.- 1.8 -.- KAZICIKTOLU-(AKSARAY) İlksel 2020.01.02 00:04:26 37.8808 27.5923 8.6 -.- 2.2 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel 2020.01.01 23:07:09 40.1885 33.0202 7.1 -.- 1.8 -.- CUBUK (ANKARA) İlksel 2020.01.01 22:52:34 37.9748 42.9915 5.0 -.- 3.0 -.- KACIT-CATAK (VAN) İlksel 2020.01.01 22:06:58 40.1673 32.9805 7.1 -.- 2.3 -.- SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA) İlksel 2020.01.01 22:01:55 40.8125 28.9363 12.2 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2020.01.01 21:42:18 37.9502 42.8497 14.0 -.- 1.7 -.- ATLIHAN-CATAK (VAN) İlksel 2020.01.01 20:37:22 34.3700 25.0368 73.0 -.- 3.3 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2020.01.01 20:27:36 38.8572 42.3350 13.5 -.- 1.9 -.- GOLGOREN-AHLAT (BITLIS) İlksel 2020.01.01 19:32:45 38.9722 27.7730 13.9 -.- 1.3 -.- SULEYMANLI-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.01 18:32:17 38.9285 26.0993 8.1 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel