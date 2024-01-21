SON DEPREMLER | 21 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi ile deprem mi oldu?

SON DEPREMLER | 21 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi ile deprem mi oldu?

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Son dakika depremler listesi... Türkiye'de meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean paylaşılıyor. Yurt genelinde artçı ve bağımsız depremler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Sivas'ın Gürün ilçesi 4.4 büyüklüğünde deprem ile sallandı. İşte 21 Ocak 2024 Pazar son depremler listesi...