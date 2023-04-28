Son depremler 28 Nisan Kandilli ve AFAD tablosu hemen her gün olduğu gibi deprem kuaşğındaki ülkemizde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Son olarak AFAD verilerine göre Hatay Samandağ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, en son deprem nerede kaç büyüklüğünde oldu?